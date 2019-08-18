Суд у Києві дозволив заарештувати спонсора ФК "Монако": в чому справа

Апеляційний суд Києва дозволив затримати бізнесмена, спонсора ФК "Монако" Олексія Федоричева, який проживає в Монако, для обрання запобіжного заходу.

Як пише "Судовий репортер", клопотання НАБУ було задоволено 7 серпня. Зокрема, бізнесмен проходить у справі про розкрадання 295 тис. тонн ячменю в 2014 році.

Відомо, що п'ять років тому Державна продовольчо-зернова корпорація уклала чотири контракти з Lirtavis Enterprises LTD і Somerton Business Limited на поставку зерна до Саудівської Аравії.

Олексій Федоричев судовий репортер

За умовами угоди, офшорні компанії ставали власниками ячменю після оплати на підставі документів, наданих продавцем. Однак корпорація не отримала оплату, а зерно вирушило до Саудівської Аравії. В результаті, збитки склали 60 млн доларів.

Федоричев проходить у справі в статусі підозрюваного. До Монако висилали підозри НАБУ і Мін'юст, однак влада відмовлялася вручати документ бізнесменові, оскільки інкриміновані йому злочини не підлягають кримінальній відповідальності за законодавством князівства.

Під час останнього засідання прокурор повідомив судді, що НАБУ прийняло вже всі можливі заходи, передбачені законодавством і міжнародними договорами. Тому Федоричев має вважатися підозрюваним. Суд погодився з цією позицією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +", серед яких двоє співробітників компанії ДТЕК. Два співробітника перервали свої відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ.

Пізніше Солом'янський районний суд Києва відхилив клопотання НАБУ про затримання співробітника компанії ДТЕК, якому було пред'явлено підозру.

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