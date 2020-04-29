Суд стягнув з екснардепа Микитася рекордну суму застави в 30 млн грн

Юрій Сергієнко Розслідування 20:25, 29.04.2020 Оновлено: 20:52, 29.04.2020

Вищий антикорупційний суд стягнув з колишнього народного депутата Максима Микитася в дохід держави 30 мільйонів гривень.

Також йому призначено нову заставу в розмірі 100 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалила Апеляційна палата ВАКС, повідомляється на сайті Центру протидії корупції.

"Апеляційна палата вирішила не стягувати всі 80 млн грн застави з Микита, як раніше постановила перша інстанція ВАКС, обмежившись 30 млн. Але розмір нового застави збільшили до 100 млн, тому тепер Микитась повинен сплатити ще 50 млн. Це рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Внести кошти підозрюваний повинен протягом п'яти днів, інакше йому загрожує тримання під вартою", – сказано в повідомленні.

Причиною для такого рішення стало порушення умов запобіжного заходу, що передбачає стягнення всієї суми. Зазначається, що екс-нардеп провів неформальну нараду, на якій були присутні двоє інших підозрюваних у справі: гендиректор "Укрбуду" Олег Майборода та його заступник Сергій Якусевич, з якими Микитасю суд заборонив спілкуватися.

З огляду на це 3 квітня суддя ВАКС Андрій Біцюк постановив стягнути всю суму застави і збільшив її розмір до 100 млн грн, однак Апеляційна палата змінила рішення.

У свою чергу в Офісі президента Володимира Зеленського відзначили, що така сума є рекордною: "Це вперше в історії нашої країни випадки стягнення застав такого розміру".

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Нагадаємо, що Максима Микита підозрюють в організації схеми по заволодінню 82 млн грн шляхом махінацій з квартирами для Національної гвардії, але замість квартир і паркомісць на Печерську у Києві, Нацгвардія і "Укрбуд" обміняли для військовослужбовців квартири на околиці столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави 500 тисяч гривень застави за неявку в суд фігуранта у справі про заволодіння майном Національної гвардії і збільшив розмір застави. За інформацією ЗМІ, мова йде про Сергія Якусевич.

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