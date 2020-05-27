Окружний адміністративний суд м. Києва повністю задовольнив позов колишнього головного військового прокурора України, генерал-полковника юстиції Анатолія Матіоса до Міністерства оборони України й міністра оборони Андрія Загороднюка, вирішив скасувати наказ про звільнення першого з військової служби у запас, а також зобов'язав поновити його у службі.

Відповідне рішення від 18 травня 2020 року у справі №640/22780/19 було опубліковане на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, втім, у ньому не було зазначено ініціали особи, яка подала позов. Водночас журналіст Володимир Бойко на своїй сторінці у Facebook уточнив, що мова саме про Матіоса. Також він додав, що судове рішення ще не набрало законної сили.

"Визнати протиправним та скасувати наказ Міністра оборони України від 15 жовтня 2019 року №573 про звільнення генерал-полковника юстиції особа 1 з військової служби у запас за пп. "г" (у зв'язку з проведенням організаційних заходів) п. 2 ч. 5 ст. 26 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу", – йдеться у тексті рішення.

Суд скасував звільнення Матіоса та зобов'язав Міноборони поновити його у службі Вікіпедія

Суд зобов'язав Міністерство оборони України поновити Матіоса на військовій службі, а самого главу Міноборони укласти з генерал-полковником юстиції новий контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України на посадах осіб офіцерського складу.

"Визнати протиправною бездіяльність Міністра оборони України Загороднюка Андрія Павловича щодо неукладання нового контракту з генерал-полковником юстиції особа 1 про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України на посадах осіб офіцерського складу", – відзначається у рішенні.

Також суд зобов'язав Міноборони здійснити перерахунок та виплату Матіосу матеріального та грошового забезпечення "за час вимушеного прогулу з дати незаконного звільнення з військової служби – 15 жовтня 2019 року по дату фактичного поновлення на військовій службі". Було вирішено стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Міністерства оборони України на користь генерал-полковника юстиції понесені останнім судові витрати у розмірі 1 536,80 грн.

Коментар журналіста Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.