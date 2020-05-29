Суд скасував дозвіл на арешт Жеваго – ЗМІ

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського райсуду на арешт колишнього нардепа Костянтина Жеваго.

Як повідомляє "Цензор.нет" з посиланням на джерело, суд прийняв рішення 25 травня. Текст рішення на даний момент не опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень.

При цьому в Державному бюро розслідування поки не бачили рішення суду, і готують нове клопотання.

Костянтин Жеваго 112 Україна

"Слідчі підготували і подали нове клопотання. Вже отримано дозвіл на затримання. На наступному тижні планують повторно звернутися з клопотанням про обрання запобіжного заходу", – повідомив перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков.

Відзначається, що в даний момент місце знаходження Жеваго невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2019 року суд дозволив заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють в розтраті майна банку "Фінанси і кредит".

Пізніше Національний банк України почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Жеваго. Також стало відомо, що Жеваго викупив борги свого збанкрутілого банку.