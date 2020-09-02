Суд щодо контрабанди пилососів мережею "Алло" перенесено на кінець вересня

Суд за скандальною справою щодо контрабанди пилососів-роботів мережею магазинів "Алло" перенесено на 27 вересня 2020 року. Перше засідання за позовом Галицької митниці, яка виявила спробу компанії, яка ввозила цю продукцію для відомої мережі, ухилитися від сплати до бюджету податків у розмірі 2 млн гривень, мало відбутися вранці 1 вересня.

Про це OBOZREVATEL розповіли у Галицькому районному адміністративному суді міста Львів, у якому мала розглядатися гучна справа.

Причиною перенесення співробітник суду назвав "необхідність надання додаткових пояснень" обома сторонами процесу: і позивачем – Галицькою митницею Держмитслужби, і особою, яку може бути притягнуто до адміністративної відповідальності – керівником ТОВ "Укркастом" Олександром Старовєровим.

Розглядатиме справу, взяту судом до розгляду 26 серпня 2020 року, суддя Галицького районного адміністративного суду Віктор Феодосійович Романюк. Він був призначений на посаду у 2012 році указом тодішнього президента Віктора Януковича. У 2018 році Романюк фігурував у дисциплінарній справі за підозрою у приховуванні своїх родинних зв’язків: дружина судді працює у Яворівському районному суді. Втім, згодом дисциплінарну справу було закрито.

Телеграм-канал Євгена Плінського

Скріншот з зали суду

Історія цієї справи розпочалася ще 17 липня, коли на сторінці Галицької митниці Держмитслужби у Фейсбук з’явилося повідомлення щодо затримання фури з коштовними пилососами-роботами на митному посту "Рава Руська".

Провозило їх ТОВ "Укркастом", яке, згідно з даними реєстрів, заснував і очолив мешканець Дніпра Олександр Вікторович Старовєров. Ця компанія регулярно завозить з-за кордону для торгівельної мережі "Алло" дорогу техніку, зокрема, за даними журналіста-розслідувача Євгена Плінського, телевізори та ті самі пилососи. Плінський також відшукав оголошення, яке до заснування "Укркастом" 62-річний Старовєров давав на одному з ресурсів з пошуку роботи. У своєму резюме чоловік зазначив, що з грудня 2012 по травень 2015 року працював охоронцем у мереж "Алло", звідки, за даними Плінського, його і "призначили" одноосібним засновником, керівником та бухгалтером фірми, яка в подальшому буде використовуватися для завезення контрабандного товару.

Митники Галицької митниці затримали фуру з товаром для мережі "Алло" Facebook Галицької митниці Держмитслужби

У фурі було виявлено популярні моделі пилососів-роботів Facebook Галицької митниці Держмитслужби

Загальна вага партії товару, що перевозилася - близько 8 тонн Facebook Галицької митниці Держмитслужби

За наданими документами загальна вартість товару, що перевозився - 103,5 тисячі доларів Facebook Галицької митниці Держмитслужби

Загалом ввозилося 5 найменувань пилососів Facebook Галицької митниці Держмитслужби

Цього разу "Укркастом" ввозила 1264 роботи-пилососи з Великобританії, загальна вартість яких, згідно з наданими митникам документами, склала 103,5 тисячі доларів. Згідно наданого компанією інвойсу, всього ввозилося 5 найменувань пилососів, по ціні близько 82 доларів за штуку.

За цими документами "Укркастом" намагалася ввезти пилососи Скріншот з відео Євгена Плінського

Однак митників чи то у наданих документах, чи то у надто низькій ціні насторожило – і вони вирішили провести більш ретельну митну перевірку та затребували додаткові документи.

І, як виявилося, недарма. Бо згідно з наданим співробітникам Галицької митниці пакувальним листом-інвойсом від 3 червня, партія з 1264 пилососів у цій фурі коштує не 103,5 тисячі, а 333 тисячі 753 долари, при цьому реальна ціна одного приладу складає 267 доларів замість декларованих 82.

Реальний інвойс товару Скріншот з відео Євгена Плінського

За результатами виявлених фактів співробітник Галицької митниці Андрій Яринич 21 липня 2020 року склав протокол про порушення митних правил №1331/20900/20, в якому фігурує прізвище Старовєрова. Зокрема, у протоколі йдеться про те, що представники компанії підробили митні документи, занизивши реальну вартість товару утричі – і все це з метою мінімізації податків.

Протокол про порушення митних правил Скріншот з відео Євгена Плінського

Скріншот з відео Євгена Плінського

Скріншот з відео Євгена Плінського

За даними Плінського, фіктивна вартість товару, що ввозився у затриманій фурі, декларувалася на рівні 2,7 млн грн. При цьому реальна вартість вмісту фури – близько 9 млн грн. І якщо "Алло" вдалося би ввезти цей товар за фіктивною вартістю, компанія "Укркастом" мала би перерахувати до бюжету 894 тисячі г ривень податку. Тоді як податки з реальної вартості склали би 2 млн 893 тис. грн. Тобто йдеться про намагання недоплатити без малого 2 мільйони гривень податків. При цьому уроздріб за цю партію "Алло" вторгувала би близько 16 млн грн – лише на одній фурі. А таких "Алло" провозить набагато більше. Так, з липня 2019 по червень 2020 року "Алло" та "Цитрус" сумарно ввезли в Україну 30 тисяч пилососів Xiaomi Roborock C5 Max, закупівельна ціна яких складає 267 доларів. Обидві компанії при митному оформленні цих пилососів в рази занижують ціну цих приладів. Орієнтовно збитки держбюджету через це, за підрахунками Плінського, можуть сягати 1,5 млрд доларів за рік.

Наразі партію пилососів-роботів затримано. Якою буде доля цього товару – має вирішити суд. За законом вся партія має бути конфіскована, а порушник – номінально Олександр Старовєров, а фактично – мережа "Алло" - мають заплатити штраф за порушення митних правил у розмірі 18 млн грн.

Втім, як повідомляє, посилаючись на власні джерела Плінський, наразі мережа "Алло" "рясно засіває кеш, аби забрати товар та вийти з історії з мінімальними втратами".

OBOZREVATEL продовжить слідкувати за резонансною історією, аби вона завершилася справедливим рішенням з урахуванням усіх вимог чинного українського законодавства.