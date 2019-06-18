Суд РФ дав величезні терміни кримським татарам: усі подробиці

У Росії суд виніс вирок фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", яких підозрювали нібито у терористичній діяльності.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узеїра Абдуллаєва — до 13 років, Рустема Ісмаїлова — до 14 років, Айдера Саледінова та Еміля Джемаденова — до 12 років.

Зазначається, що Ісмаїлову, Абдулаєву і Джемаденову суд дав на рік більше, ніж просило звинувачення.

Засуджені кримські татари Крим.Реалії

Засуджені кримські татари Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2019 року в анексованому Криму працівники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня влаштували масові обшуки щонайменше у 25 будинках кримських татар. Їх підозрювали в участі у забороненій в Росії релігійної організації "Хізб ут-Тахрір",

Раніше у грудні 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд (Ростов-на-Дону, РФ) виніс вирок фігурантам "бахчисарайської справи". Чотирьох кримських татар звинуватили в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

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