Суд прийняв жорстке рішення по соратнику Труби

Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього начальника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину.

Як сказано в повідомленні ВАКС, суддя частково задовольнив клопотання детектива НАБУ. У той же час соратнику звільненого голови ГБР Романа Труби була призначена альтернатива у вигляді застави в 2 130 100 грн.

Він підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 (пособництво в наданні неправомірної вигоди) КК України.

Ігор Щербина ZIK

Як писав OBOZREVATEL, Щербина попався на хабарі через скарги соратника заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова. Як виявилося, саме наближений до Офісу підприємець поскаржився на корупцію в правоохоронному органі.

У розпорядження OBOZREVATEL потрапила постанова суду про обшук в квартирі Щербини. Як виявилося, хабар в $150 тисяч він вимагав у гендиректора Edelburg Development Сергія Кучера. Бізнесмен відомий своїми тісними контактами з Сергієм Трофімовим, а тепер і чесної громадянською позицією. Він не став брати участь в корупції, а пішов в НАБУ.

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