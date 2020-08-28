Суд ухвалив рішення щодо підозрюваного у підпалі авто "Схем"

Броварський міський суд 28 серпня ухвалив заарештувати на два місяці Кирила Баріхашвілі, який є одним із підозрюваних у підпалі автомобіля знімальної групи "Схем".

Як передає hromadske, суд залишив можливість внесення застави в розмірі 175 760 гривень, однак прокуратура просила взяття під варту без цієї опції.

Баріхашвілі затримали ще 26 серпня. Він є уродженцем Луганщини, але в 2014 році приїхав до Києва для здобуття освіти.

В МВС раніше розповіли, що під час обшуків у чоловіка виявили докази причетності до злочину. У зловмисника також були ще троє спільників.

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