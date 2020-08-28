Суд ухвалив рішення щодо підозрюваного у підпалі авто "Схем"

Кирило Лютий Розслідування 22:26, 28.08.2020 Оновлено: 22:37, 28.08.2020

Броварський міський суд 28 серпня ухвалив заарештувати на два місяці Кирила Баріхашвілі, який є одним із підозрюваних у підпалі автомобіля знімальної групи "Схем".

Як передає hromadske, суд залишив можливість внесення застави в розмірі 175 760 гривень, однак прокуратура просила взяття під варту без цієї опції.

Баріхашвілі затримали ще 26 серпня. Він є уродженцем Луганщини, але в 2014 році приїхав до Києва для здобуття освіти.

В МВС раніше розповіли, що під час обшуків у чоловіка виявили докази причетності до злочину. У зловмисника також були ще троє спільників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • робоча Kia Cerato Ткача згоріла дотла в ніч на 17 серпня. Журналіст зазначив, що на цьому автомобілі знімали матеріали для програм протягом чотирьох років. Інцидент трапився біля будинку, де живе водій автомобіля.

  • Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення майна".

  • Нагадаємо, що раніше Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою", та звинуватив владу.

  • Пізніше поліція знайшла над квартирою Ткача в стелі "отвір" довжиною не менш ніж 60 см.

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