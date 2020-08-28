Суд ухвалив рішення щодо підозрюваного у підпалі авто "Схем"

Кирило Баріхашвілі заарештований на два місяці. hromadske

Броварський міський суд 28 серпня ухвалив заарештувати на два місяці Кирила Баріхашвілі, який є одним із підозрюваних у підпалі автомобіля знімальної групи "Схем".

Як передає hromadske, суд залишив можливість внесення застави в розмірі 175 760 гривень, однак прокуратура просила взяття під варту без цієї опції.

Баріхашвілі затримали ще 26 серпня. Він є уродженцем Луганщини, але в 2014 році приїхав до Києва для здобуття освіти.

В МВС раніше розповіли, що під час обшуків у чоловіка виявили докази причетності до злочину. У зловмисника також були ще троє спільників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

робоча Kia Cerato Ткача згоріла дотла в ніч на 17 серпня. Журналіст зазначив, що на цьому автомобілі знімали матеріали для програм протягом чотирьох років. Інцидент трапився біля будинку, де живе водій автомобіля.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення майна".

Нагадаємо, що раніше Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою", та звинуватив владу.

Пізніше поліція знайшла над квартирою Ткача в стелі "отвір" довжиною не менш ніж 60 см.

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