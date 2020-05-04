Суд ухвалив рішення про арешт Януковича

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про заочний арешт колишнього президента України Віктора Януковича на 2 місяці.

Про це повідомив адвокат екслідера "регіоналів" Віталій Сердюк у коментарі "РИА Новости". Йдеться про справу про "узурпацію влади". Сторона захисту має намір подати апеляцію.

"Місце проживання Віктора Януковича вказано, десятки його звернень із проханням провести з його участю слідчі дії, зокрема, допити, очні ставки та інші заходи, спрямовані на встановлення істини, залишаються без відповіді і без реагування генпрокуратури", – обурений адвокат.

Також він відзначився безглуздою заявою про те, що справу Януковича сфальсифікували, і побачив "західних спонсорів і кураторів" Майдану.

Віктор Янукович УНИАН

Як передає "Інтерфакс-Україна", в Офісі генерального прокурора уточнили, що рішення ухвалено в рамках кримінального провадження за підозрою в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

"Внесення змін до Конституції України у 2010 році здійснював Конституційний Суд відповідно до законної процедури і без втручання в процес Віктора Януковича. Співробітники Офісу генпрокурора Андрій Нескородяний і Олександр Супрун у рамках кримінального провадження N42017000000003538 від 7.11.2017, які перебувають у злочинній змові та під контролем представників попередньої влади, використовують як докази сфальсифіковані матеріали, які й намагаються легалізувати в суді", – наполягає Сердюк.

Як писав OBOZREVATEL, ще в січні 2019 року суд над Януковичем виніс вирок: визнання винним і позбавлення волі строком на 13 років.

Януковича визнали винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Однак його виправдали за звинуваченням у пособництві посягання на територіальну цілісність України, що привело до загибелі людей.

За словами колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, Януковичу вдалося втекти з України в лютому 2014 року завдяки тому, що він зі своєї резиденції в Межигір'ї попрямував до Криму, де сховався на базі військово-морських сил Росії. Відтоді колишній президент перебуває на території країни-агресора.