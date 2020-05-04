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4 травня • оновлено в 22:55
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Суд ухвалив рішення про арешт Януковича

22.2т
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Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про заочний арешт колишнього президента України Віктора Януковича на 2 місяці.

Про це повідомив адвокат екслідера "регіоналів" Віталій Сердюк у коментарі "РИА Новости". Йдеться про справу про "узурпацію влади". Сторона захисту має намір подати апеляцію.

"Місце проживання Віктора Януковича вказано, десятки його звернень із проханням провести з його участю слідчі дії, зокрема, допити, очні ставки та інші заходи, спрямовані на встановлення істини, залишаються без відповіді і без реагування генпрокуратури", – обурений адвокат.

Також він відзначився безглуздою заявою про те, що справу Януковича сфальсифікували, і побачив "західних спонсорів і кураторів" Майдану.

Віктор Янукович

Віктор Янукович

УНИАН

Як передає "Інтерфакс-Україна", в Офісі генерального прокурора уточнили, що рішення ухвалено в рамках кримінального провадження за підозрою в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

"Внесення змін до Конституції України у 2010 році здійснював Конституційний Суд відповідно до законної процедури і без втручання в процес Віктора Януковича. Співробітники Офісу генпрокурора Андрій Нескородяний і Олександр Супрун у рамках кримінального провадження N42017000000003538 від 7.11.2017, які перебувають у злочинній змові та під контролем представників попередньої влади, використовують як докази сфальсифіковані матеріали, які й намагаються легалізувати в суді", – наполягає Сердюк.

Як писав OBOZREVATEL, ще в січні 2019 року суд над Януковичем виніс вирок: визнання винним і позбавлення волі строком на 13 років.

Януковича визнали винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Однак його виправдали за звинуваченням у пособництві посягання на територіальну цілісність України, що привело до загибелі людей.

За словами колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, Януковичу вдалося втекти з України в лютому 2014 року завдяки тому, що він зі своєї резиденції в Межигір'ї попрямував до Криму, де сховався на базі військово-морських сил Росії. Відтоді колишній президент перебуває на території країни-агресора.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Суд над Януковичем
Особа
Віктор Янукович
Місце
Україна Київ
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . тут измена - вошла в традицию . . . а для кого-то это новость
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2
Дубовик Леон
Дубовик Леон
. .. Кучма вопреки закону, без ратификации Верховной Радой Будапештского меморандума - вывез из страны ядерное оружие
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1
Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . .а за остальных - не вспоминают . . . ст.11 Минских соглашений . . .. . . проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)
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