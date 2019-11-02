Суд прийняв рішення по Дубневичу

Суд обрав для народного депутата групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн.

Вищий антикорупційний суд відмовив прокурорам у застосуванні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Для внесення застави у Дубневича є п'ять днів.

Підозрюваний носитиме електронний браслет протягом досудового розслідування. Також нардепа зобов'язали здати закордонний паспорт і з'явитися в суд на вимогу слідчої судді.

Сам Дубневич в залі суду заявив, що не збирається нікуди тікати або ховатися від слідства.

"Підозра не має ніяких доказів. Я переконаний, що під час слідчих дій буду визнаний невинним, немає ні доказів свідків, ні свідчень, що я зробив якісь протиправні дій", - сказав політик.

Ярослав Дубневич

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада підтримала подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Дубневича 31 жовтня. Йому приписують тиск на керівництво "Укрзалізниці", що призвело до збитків у сумі понад 93 млн грн.

При цьому також 29 жовтня до його брата, колишнього нардепа Богдана Дубневича прийшла з обшуком САП.

Раніше "Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки при закупівлі анкерів (елемент рейкового кріплення) через фірми братів Дубневичів.

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