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22 жовтня • оновлено в 22:23
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/ Розслідування

Взяти під варту і 80 млн застави: суд ухвалив нове рішення щодо екснардепа Микитася

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Апеляція збільшила заставу для ексдепутата Верховної Ради Максима Микитася з 5,5 до 80 млн гривень.

Відразу після засідання політика знову взяли під варту, повідомляє Центр протидії корупції на сторінці у Facebook.

"Екснардепа підозрюють в організації схеми з квартирами для нацгвардійців на більш ніж 80 млн гривень. Тому перший запобіжний захід у вигляді застави 5,5 млн виглядав просто кумедним", – відзначили в повідомленні.

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Максим Микитась

Максим Микитась

Укрінформ

Нагадаємо, на початку жовтня Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом САП повідомило екснардепу про підозру в організації заволодіння чужим майном.

Слідство встановило, що Микитась використовував підконтрольні йому будівельні компанії і, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Національної гвардії України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд", якою тривалий час керував Микитась, ховається масштабна імперія. Сама компанія не раз фігурувала в численних скандалах.

  • Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівних тендерів.

  • Раніше Микитась був викритий в новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних з ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

  • 14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили співробітники НАБУ. Слідча дія проводилася в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

  • В кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

  • Також повідомлялося, що Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

  • Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", що належить родині скандальних забудовників Максима та Мирослави Микитасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м енергоблоком ЧАЕС.

  • Крім того, Максим Микитась раніше потрапив в скандал в Любечі Чернігівської області в зв'язку погрозами голові однієї з ОТГ Сергію Пінчуку.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Максим Микитась
Місце
Україна
Теги
видео корупція розкрадання
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