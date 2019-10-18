Суд ухвалює рішення щодо Гладковського: всі подробиці

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для колишнього першого заступника секретаря РНБО і фігуранта гучного скандалу в оборонці України Олега Гладковського.
Онлайн-трансляцію із залу суду веде "Радіо Свобода". Адвокати Гладковського зажадали, щоб його відпустили під особисте зобов'язання, заявивши, що той більше десяти разів у 2018 році виїжджав за кордон, але повертався.
"Я навіть власноруч подавав заяву, щоб ці розслідування пройшли швидше", – заявив сам Гладковський, стверджуючи, що затримання проходило з порушенням закону.
Гладковський у суді
Лівий берег
Сторона звинувачення просила взяти Гладковського під арешт з альтернативою у вигляді застави в розмірі 100 млн грн. Однак адвокати наполягали на тому, що Гладковського затримали незаконно.
"Просимо застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Злочин не пов'язаний з насильством, тому ми зобов'язані орієнтувати суд на застосування як альтернативи захід у вигляді застави на суму близько 100 млн грн", - заявив прокурор.
Гладковський у суді
twitter.com/MaryanKushnir
Також Гладковський заявив, що не бачить підстави для оголошення підозри.
"Те, що мені інкримінують, повна нісенітниця. Справа складається з п'яти томів, де два томи – моя податкова декларація, яку заповнював протягом трьох років. І це – основна складова цієї справи... Решту ми з вами послухаємо і моя позиція буде така, щоб відстояти свою честь, гідність і невинність", – сказав він.
Гладковський у суді
twitter.com/MaryanKushnir
Гладковський у суді
Страна
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" минулої зими оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що буде подавати в суд на журналістів через звинувачення. Олег Гладковський ініціював припинення його повноважень на період розслідування.
У липні 2019-го Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом компанії з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу).
Олега Гладковського 17 жовтня затримали агенти НАБУ, в той же день він оголосив голодування.
Корпорація "Богдан" у відповідь на інформацію про обставини затримання її президента Олега Гладковського заявила, що про жодну "спробу покинути Україну" не може бути й мови.
8 жовтня, детективи НАБУ повідомили про підозру Гладковському – у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.
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