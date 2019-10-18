Головна Новини
18 жовтня • оновлено в 23:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Суд ухвалює рішення щодо Гладковського: всі подробиці

1.8т Читати матеріал російською

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для колишнього першого заступника секретаря РНБО і фігуранта гучного скандалу в оборонці України Олега Гладковського.

Онлайн-трансляцію із залу суду веде "Радіо Свобода". Адвокати Гладковського зажадали, щоб його відпустили під особисте зобов'язання, заявивши, що той більше десяти разів у 2018 році виїжджав за кордон, але повертався.

"Я навіть власноруч подавав заяву, щоб ці розслідування пройшли швидше", – заявив сам Гладковський, стверджуючи, що затримання проходило з порушенням закону.

Гладковський у суді

Гладковський у суді

Лівий берег

Сторона звинувачення просила взяти Гладковського під арешт з альтернативою у вигляді застави в розмірі 100 млн грн. Однак адвокати наполягали на тому, що Гладковського затримали незаконно.

"Просимо застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Злочин не пов'язаний з насильством, тому ми зобов'язані орієнтувати суд на застосування як альтернативи захід у вигляді застави на суму близько 100 млн грн", - заявив прокурор.

Гладковський у суді

Гладковський у суді

twitter.com/MaryanKushnir

Новини
"Відволікають від "формули Штайнмаєра!" Адвокат Гладковського зробив заяву

Також Гладковський заявив, що не бачить підстави для оголошення підозри.

"Те, що мені інкримінують, повна нісенітниця. Справа складається з п'яти томів, де два томи – моя податкова декларація, яку заповнював протягом трьох років. І це – основна складова цієї справи... Решту ми з вами послухаємо і моя позиція буде така, щоб відстояти свою честь, гідність і невинність", – сказав він.

Гладковський у суді

Гладковський у суді

twitter.com/MaryanKushnir

Гладковський у суді

Гладковський у суді

Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олег Гладковський
Місце
Україна
Тег
Вищий антикорупційний суд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel