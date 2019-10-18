Суд ухвалює рішення щодо Гладковського: всі подробиці

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для колишнього першого заступника секретаря РНБО і фігуранта гучного скандалу в оборонці України Олега Гладковського.

Онлайн-трансляцію із залу суду веде "Радіо Свобода". Адвокати Гладковського зажадали, щоб його відпустили під особисте зобов'язання, заявивши, що той більше десяти разів у 2018 році виїжджав за кордон, але повертався.

"Я навіть власноруч подавав заяву, щоб ці розслідування пройшли швидше", – заявив сам Гладковський, стверджуючи, що затримання проходило з порушенням закону.

Гладковський у суді Лівий берег

Сторона звинувачення просила взяти Гладковського під арешт з альтернативою у вигляді застави в розмірі 100 млн грн. Однак адвокати наполягали на тому, що Гладковського затримали незаконно.

"Просимо застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Злочин не пов'язаний з насильством, тому ми зобов'язані орієнтувати суд на застосування як альтернативи захід у вигляді застави на суму близько 100 млн грн", - заявив прокурор.

Гладковський у суді twitter.com/MaryanKushnir

Також Гладковський заявив, що не бачить підстави для оголошення підозри.

"Те, що мені інкримінують, повна нісенітниця. Справа складається з п'яти томів, де два томи – моя податкова декларація, яку заповнював протягом трьох років. І це – основна складова цієї справи... Решту ми з вами послухаємо і моя позиція буде така, щоб відстояти свою честь, гідність і невинність", – сказав він.

Гладковський у суді twitter.com/MaryanKushnir

Гладковський у суді Страна

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