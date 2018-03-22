Суд поскаржився в ГПУ і ВРП на тиск НАБУ в справі Насірова

Судді Окружного адміністративного суду міста Києва повідомили Вищій раді правосуддя і Генеральній прокуратурі України про нову спробу вплинути на їх роботу з боку Національного антикорупційного бюро.

Зокрема, проблема стосується відкриття відомством кримінального провадження за статтею 375 Кримінального кодексу (винесення завідомо неправосудного рішення) про обставини розгляду ОАСК адміністративної справи за позовом Романа Насірова до Державної фіскальної службі, про яку писали багато ЗМІ, наголошується на офіційному сайті ОАСК.

При цьому в своїх публікаціях журналісти посилаються на постанову Солом'янського районного суду міста Києва від 2 березня 2018 року про надання детективам НАБУ тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ОАСК, прийняте в рамках здійснення такого кримінального провадження.

Постановою суду від 23 листопада 2017 року було задоволено адміністративний позов Насирова до ДФС. Зараз зазначену справу в порядку апеляційного провадження переглядає Київський апеляційний адміністративний суд.

Щодо зазначених в постанові Солом'янського районного суду міста Києва обставин можливого неправильного визначення категорії справи за позовом Насірова, що могло вплинути на її розподіл між суддями, необхідно відзначити, що відповідно до пункту 11.11 Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року №174, категорія справи визначається в суді першої інстанції - для проведення автоматичного розподілу справ - від етственним працівником апарату суду.

При цьому, з огляду на наявний у Насірова на момент подачі позову статус особи, відстороненого від посади глави ДФС, суть заявлених ним позовних вимог і відсутність повноважень працівників апарату суду при здійсненні реєстрації позовних заяв на здійснення правового аналізу спірних правовідносин, вбачається безперечним присвоєння цій адміністративній справі відповідної категорії згідно з Класифікатором категорій адміністративних справ.

Отже, тільки після отримання і обробки відповідного адміністративного справи, дослідження його предмета, суддя вправі, в разі необхідності, змінити категорію такої справи, що узгоджується з вимогами Інструкції з діловодства в адміністративних судах України.

Таким чином, зазначені дії НАБУ, засновані на явно надуманих підставах, розцінюються як спроба тиску на суд.

При цьому, тиск має місце не тільки на Київський апеляційний адміністративний суд, який безпосередньо переглядає справу в апеляційному порядку, а й на ОАСК, уповноважену процесуальним законом на вирішення питань про роз'яснення прийнятого у справі рішення, прийняття додаткового рішення, вчинення інших процесуальних дій.

Так, як було визначено Радою суддів України в їх вирішенні №34 від 8 червня 2017 року, подання учасником будь-якого судового провадження, в даному випадку НАБУ як апелянтом у справі Насірова, заяви про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення суддею кримінального злочину до закінчення судового розгляду справи має ознаки впливу на суд, що передбачає кримінальну відповідальність за статтею 376 Кримінального кодексу.

Крім того, аналіз практики діяльності Вищої ради правосуддя, яскравими прикладами якої є, зокрема, його рішення № 2151/0 / 15-17 від 18 липня 2017 року і №3761 / 0 / 15-17 від 23 листопада 2017 року, аналогічно свідчить про те, що дії посадових осіб правоохоронних органів щодо внесення відомостей в ЕРДР відомостей про вчинений злочин кримінальне правопорушення за ознаками частини 1 статті 375 Кримінального кодексу є втручанням в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Також, як зазначено в щорічній доповіді Вищої ради правосуддя про стан забезпечення незалежності суддів в Україні за 2017 рік, втручання в діяльність судді в зазначений спосіб є одним з найнебезпечніших проявів тиску на нього.

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Саме в зв'язку з наведеним вище, суддями ОАСК, які здійснювали розгляд зазначеної справи, на виконання вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів" було поінформовано Вищу раду правосуддя і ГПУ про втручання в їх діяльність по здійсненню правосуддя.

Як повідомляв "Обозреватель", НАБУ і САП в черговий раз намагаються оскаржити в апеляції законне рішення Адміністративного суду міста Києва, який ще в 2017 році виніс постанову на користь Насирова.