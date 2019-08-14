Суд поновив на посаді люстрованого заступника Генпрокурора

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив поновити на посаді колишнього першого заступника генпрокурора України Миколу Голомшу.

Таким чином, суд прийняв рішення визнати протиправним і скасувати наказ ГПУ про звільнення прокурора, передає прес-служба ОАСК.

Відзначається, що відповідне рішення суд прийняв за адміністративним позовом екс-прокурора, який був звільнений за законом про очищення влади (про люстрацію).

У рішенні суду сказано, що при проведенні люстрації повинен був дотриманий індивідуальний характер відповідальності, тобто вина співробітника повинна бути доведена в кожному конкретному випадку. Однак ГПУ не надала доказів, які б вказували, що Голомша причетний до заходів, спрямованих на "узурпацію влади президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини".

Суд акцентував, що посаду Голомші у Генпрокуратурі не була політичною. До того ж не була доведена його причетність до вище перелічених дій, що і стало "достатньою і самостійною підставою для скасування рішення про звільнення".

У ОАСК підкреслили, що розгляд даного позову тривало з листопада 2014 року, що пов'язано з навантаженням на суддів з розгляду адміністративних справ.

Микола Голомша Vse.Media

Нагадаємо, в кінці жовтня 2014 року генеральний прокурор України Віталій Ярема звільнив Голомшу з посади першого заступника генпрокурора. У листопаді Голомша звернувся до суду з позовом про поновлення на посаді.

У квітні 2015 року Окружний адміністративний суд Києва призупинив розгляд позову Голомші до винесення рішення Конституційного суду України з приводу конституційності закону про люстрацію.

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У червні 2018 року суд відновив розгляд позову. Було прийнято рішення про його розгляд у порядку спрощеного виробництва без виклику сторін за наявними доказам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Окружний адміністративний суд Києва відновив Романа Насирова на посаді голови Державної фіскальної служби України.

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