У п'ятницю, 13 грудня, Печерський районний суд Києва відправив підозрювану в убивстві журналіста Павла Шеремета Яну Дугарь під домашній арешт.

OBOZREVATEL вів хроніку із зали суду. За версією слідства, у злочині вона виконувала роль "розвідника" і фотографувала камери відеоспостереження біля будинку вбитого журналіста.

"Клопотання слідчого задовольнити. Застосувати щодо Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною покидати місце проживання за адресою: Новомосковськ (Дніпропетровської області) терміном до 08.02.2020", – повідомив суддя Сергій Вовк.

Зараз суд виносить рішення стосовно лікаря і волонтера Юлії Кузьменко.

Яна Дугарь

Яна Дугарь

Юлія Кузьменко Скріншот

Юлія Кузьменко Страна

Як писав OBOZREVATEL:

12 грудня поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Павла Шеремета. За їхньою версією, це Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування, військовий ССО ЗСУ; Юлія Кузьменко, волонтерка, завідувачка відділеням рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугарь.

Також правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи.

Також слідство зазначає, що група хотіла вчинити теракти у Києві. Медикиня Юлія Кузьменко нібито пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

Хто замовник всього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

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