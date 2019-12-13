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13 грудня • оновлено в 16:06
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Вбивство Шеремета: суд ухвалив рішення щодо підозрюваної

17.4т
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У п'ятницю, 13 грудня, Печерський районний суд Києва відправив підозрювану в убивстві журналіста Павла Шеремета Яну Дугарь під домашній арешт.

OBOZREVATEL вів хроніку із зали суду. За версією слідства, у злочині вона виконувала роль "розвідника" і фотографувала камери відеоспостереження біля будинку вбитого журналіста.

"Клопотання слідчого задовольнити. Застосувати щодо Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною покидати місце проживання за адресою: Новомосковськ (Дніпропетровської області) терміном до 08.02.2020", – повідомив суддя Сергій Вовк.

Зараз суд виносить рішення стосовно лікаря і волонтера Юлії Кузьменко.

Яна Дугарь

Яна Дугарь

Яна Дугарь

Яна Дугарь

Юлія Кузьменко

Юлія Кузьменко

Скріншот

Юлія Кузьменко

Юлія Кузьменко

Страна

Як писав OBOZREVATEL:

  • 12 грудня поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Павла Шеремета. За їхньою версією, це Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування, військовий ССО ЗСУ; Юлія Кузьменко, волонтерка, завідувачка відділеням рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугарь.

  • Також правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи.

  • Також слідство зазначає, що група хотіла вчинити теракти у Києві. Медикиня Юлія Кузьменко нібито пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

  • Хто замовник всього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Яна Дугарь Юлія Кузьменко Павло Шеремет
Місце
Україна Київ
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Да, уж! За соучастие в убийстве домашний арест. А мужика на 4 года посадили за то, что портрет Порошенко порвал. Украина!
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Панасенко Игорь
Панасенко Игорь
С каждым днём зе и его команда роет себе яму всё глубже и глубже.
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
підараси
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Борисс Робот
Борисс Робот
Pechenyuk Oleksandr, зеленые...
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