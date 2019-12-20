"Буду кричати і чіплятися!" У суді щодо підозрюваної у вбивстві Шеремета "Лиси" трапилася масова бійня. Відео

В Апеляційному суді Києва в п'ятницю, 20 грудня, де повинні були розглянути скаргу підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарки Юлія Кузьменко, трапилася масова бійка.

Прокурори так і не з'явилися на засідання. Жінка в свою чергу відмовилася залишати залу, незважаючи на те, що суд перенесли на 24 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я не поїду звідси, поки не буде засідання. Я буду кричати і чіплятися за все, що завгодно. Я маю право на це засідання", – заявила підозрювана волонтерка "Лиса".

Суд щодо скарги "Лиси" закінчився бійнею Скріншот

Активісти, які прийшли підтримати Кузьменко, блокували зал засідань і кричали "Ганьба!" Туди також прибули близько 15 співробітників поліції особливого призначення, які штурмували приміщення. Між учасниками подій виникла сутичка.

Кузьменко та її адвоката в примусовому порядку вивели із залу. Підозрювану відправили назад у СІЗО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Поліція назвала підозрюваних в організації вбивства: Андрія Антоненка (вокаліст музичної групи військово-патріотичного спрямування, військовослужбовець ССО ВСУ); Юлію Кузьменко (волонтерка, заввідділу рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії) і волонтерку Яну Дугарь.

Їм пред'явлено звинувачення за ст. 115 КК (Умисне вбивство).

Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи. Вони нібито обговорювали можливість викрадення дітей волонтерки Марусі Звіробій для дестабілізації ситуації і відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.

Також слідство вказує, що група нібито хотіла вчинити теракти в Києві. За його версією, лыкарка Юлія Кузьменко пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

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