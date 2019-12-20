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20 грудня • оновлено в 18:04
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"Буду кричати і чіплятися!" У суді щодо підозрюваної у вбивстві Шеремета "Лиси" трапилася масова бійня. Відео

2.3т
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В Апеляційному суді Києва в п'ятницю, 20 грудня, де повинні були розглянути скаргу підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарки Юлія Кузьменко, трапилася масова бійка.

Прокурори так і не з'явилися на засідання. Жінка в свою чергу відмовилася залишати залу, незважаючи на те, що суд перенесли на 24 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я не поїду звідси, поки не буде засідання. Я буду кричати і чіплятися за все, що завгодно. Я маю право на це засідання", – заявила підозрювана волонтерка "Лиса".

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Суд щодо скарги "Лиси" закінчився бійнею

Суд щодо скарги "Лиси" закінчився бійнею

Скріншот

Активісти, які прийшли підтримати Кузьменко, блокували зал засідань і кричали "Ганьба!" Туди також прибули близько 15 співробітників поліції особливого призначення, які штурмували приміщення. Між учасниками подій виникла сутичка.

Кузьменко та її адвоката в примусовому порядку вивели із залу. Підозрювану відправили назад у СІЗО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Поліція назвала підозрюваних в організації вбивства: Андрія Антоненка (вокаліст музичної групи військово-патріотичного спрямування, військовослужбовець ССО ВСУ); Юлію Кузьменко (волонтерка, заввідділу рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії) і волонтерку Яну Дугарь.

  • Їм пред'явлено звинувачення за ст. 115 КК (Умисне вбивство).

  • Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи. Вони нібито обговорювали можливість викрадення дітей волонтерки Марусі Звіробій для дестабілізації ситуації і відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.

  • Також слідство вказує, що група нібито хотіла вчинити теракти в Києві. За його версією, лыкарка Юлія Кузьменко пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Юлія Кузьменко Павло Шеремет
Місце
Україна
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