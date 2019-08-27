Суд окупантів у Криму відпустив із СІЗО активіста Бекірова

Контрольований російськими окупантами Центральний суд Сімферополя відпустив із СІЗО кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Як пише "Крим. Реалії", про це повідомили його адвокати Олексій Ладін та Іслям Веліляєв. Зокрема, окупанти змінили Бекірову запобіжний захід і зобов'язали його з'являтися до суду.

Нагадаємо, що російські загарбники звинувачують кримського татарина в нібито зберіганні боєприпасів.

Едем Бекіров "Крим. Реалії"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 грудня під час в'їзду в Крим з боку українського села Чонгар окупантами був затриманий громадянин України, кримський татарин Едем Бекіров. Він – один із кримськотатарських громадських активістів, житель селища Новоолексіївка Херсонської області, 1961 року народження. Чоловік має 1 групу інвалідності й перед незаконним арештом переніс складну операцію на серці.

У червні Європейський суд із прав людини зобов'язав Росію терміново помістити в лікарню кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки в окупованому Криму.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал