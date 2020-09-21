Суд заарештував екс-"слугу" Юрченка

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Юрченку у вигляді арешту до 9 листопада з можливістю внесення застави в розмірі більше 3 млн гривень.

Рішення суду оголосили 21 вересня. Прокуратура просила суд взяти Юрченка під варту з можливістю внесення застави в розмірі 6,5 мільйонів гривень.

Обгрунтовуючи необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 6,5 млн грн, прокурор зазначив, що злочин був скоєний Юрченком із використанням службових повноважень і спільників. Крім того, підозрюваний часто їздив за кордон.

Також прокурор заявив про ризик можливого впливу підозрюваного на свідків, серед яких, є його підлеглі. Також він може використовувати зв'язки в держструктурах і правоохоронних органах.

За клопотанням адвоката Юрченка, судове засідання перенесли в закритий режим через розголошення відомостей, що містять лікарську таємницю.

"Хотів би заявити клопотання про зупинення відеофіксації мого виступу, під час якого буде оголошено інформацію медичного характеру, яка містить заборону на розголошення", – сказав адвокат.

Прокурор заявив, що не бачить сенсу в розголосу цієї медичної документації, однак суд задовольнив клопотання адвоката.

Виступаючи на засіданні, Юрченко заявив про безпідставність підозри, висунутої проти нього.

"Жодного стосунку до того, що представлено в матеріалах досудового розслідування, я не маю, жодних коштів я не брав, нікого до надання мені будь-яких коштів я не підбурював і не вимагав", – сказав нардеп.

Він також назвав кримінальне провадження щодо себе "тиском на тих, хто хоче, щоб в Україні працювало законодавство, що регулює відходи".

"На мене покладено обов'язок боротися з групами впливу... Це ціна боротьби за справедливість", – заявив Юрченко.

Вислухавши доводи сторін, суддя оголосила рішення.

"Застосувати до Юрченка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9 листопада... Визначити Юрченку розмір застави у 3 млн 1656 грн", – сказала суддя.

Пресслужба САП в Facebook пояснила, що в разі внесення застави на народного депутата буде покладено ряд процесуальних обов'язків. Зокрема прибувати до детектива, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, прокурора та до суду за першим викликом.

Крім того, Юрченко зобов'язаний:

не відлучатися з м. Київ без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурору, детективу чи суд про зміну свого місяці проживання і роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі і свідками;

здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю (браслет).

У п'ятницю, 18 вересня, підозрюваний в корупції нардеп Олександр Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду, пославшись на можливе зараження COVID-19. Через це засідання перенесли на понеділок, 21 вересня.

У разі внесення застави на Юрченка буде покладено ряд процесуальних обов'язків. Facebook САП

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