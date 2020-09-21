Суд заарештував екс-"слугу" Юрченка

НАБУ затримало на отриманні перших $13 тисяч хабара помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка
Генпрокурор Венедиктова підписала підозру Юрченку в одержанні неправомірної вигоди і підбурюванні до надання хабара
У п'ятницю, 18 вересня, нардеп не з'явився на засідання суду для обрання запобіжного заходу, пославшися на можливе зараження COVID-19
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Юрченко у вигляді арешту до 9 листопада з можливістю внесення застави в розмірі більше 3 млн гривень.
Рішення суду оголосили 21 вересня. Прокуратура просила суд взяти Юрченка під варту з можливістю внесення застави в розмірі 6,5 мільйонів гривень.
Обгрунтовуючи необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 6,5 млн грн, прокурор зазначив, що злочин було скоєно Юрченком з використанням службових повноважень і спільників. Крім того, підозрюваний часто їздив за кордон.
Також прокурор заявив про ризик можливого впливу підозрюваного на свідків, серед яких, є його підлеглі. Також він може використовувати зв'язки в держструктурах і правоохоронних органах.
За клопотанням адвоката Юрченка, судове засідання перенесли в закритий режим через розголошення відомостей, що містять лікарську таємницю.
"Хотів би заявити клопотання про зупинення відеофіксації мого виступу, під час якого буде оголошено інформацію медичного характеру, яка містить заборону на розголошення", – сказав адвокат.
Прокурор заявив, що не бачить сенсу в розголосу цієї медичної документації, однак суд задовольнив клопотання адвоката.
Виступаючи на засіданні, Юрченко заявив про безпідставність підозри, висунутої проти нього.
"Жодного стосунку до того, що представлено в матеріалах досудового розслідування, я не маю, жодних коштів я не брав, нікого до надання мені будь-яких коштів я не підбурював і не вимагав", – сказав нардеп.
Він також назвав кримінальне провадження щодо себе "тиском на тих, хто хоче, щоб в Україні працювало законодавство, що регулює відходи".
"На мене покладено обов'язок боротися з групами впливу... Це ціна боротьби за справедливість", – заявив Юрченко.
Вислухавши доводи сторін, суддя оголосила рішення.
"Застосувати до Юрченка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9 листопада... Визначити Юрченку розмір застави у 3 млн 1656 грн", – сказала суддя.
У п'ятницю, 18 вересня, підозрюваний в корупції нардеп Олександр Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду, пославшись на можливе зараження COVID-19. Через це засідання перенесли на понеділок, 21 вересня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
Виключений із фракції "СН" нардеп Гео Лерос заявив, що помічник узяв перші $13 тисяч (уся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.
В Офісі президента Володимира Зеленського підтримали рішення Юрченка про вихід із фракції.
У кримінальному провадженні про хабар фігурують й інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
Глава ОГП Ірина Венедіктова 15 вересня заявила, що в разі наявності доказів і складу злочину, Юрченко буде притягнутий до кримінальної відповідальності.
17 вересня Венедіктова підписала підозру депутату Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих Національним антикорупційним бюро України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний в отриманні хабара Юрченко відправиться до в'язниці.
18 вересня нардеп не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду, зіславшись на можливе зараження COVID-19.