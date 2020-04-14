Суд не зміг визначитися з покаранням для Чорновол

Кирило Лютий Розслідування 17:48, 14.04.2020 Оновлено: 18:16, 14.04.2020

Судове засідання у справі колишнього народного депутата Тетяни Чорновол закінчилося: обрання запобіжного заходу перенесли на невизначений термін.

Як передає Klymenko Time у Telegram-каналі, підтримати Чорновол приїхали п'ятий президент Петро Порошенко, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та інші політики.

Прокуратура вимагала для екснардепки домашнього арешту, її підозрюють в умисному вбивстві чоловіка в результаті підпалу у 2014 році офісу Партії регіонів. Їй також інкримінували кілька інших злочинів.

14 квітня в територіальному управлінні Державного бюро розслідувань у Києві також відбувся допит Чорновол.

Суд над Чорновол
Klymenko Time
Суд над Чорновол
Klymenko Time
Суд над Чорновол
Klymenko Time
Суд над Чорновол
Klymenko Time

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • працівники ДБР 10 квітня прийшли з обшуком до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол.

  • За словами Чорновол, метою обшуків ДБР було вилучити її нагородну зброю і одяг, в якому екснардепка була під час Майдану. Говорячи про мотиви обшуків, вона заявила, що це нібито "продовження її переслідувань за активну участь у подіях 2014 року проти режиму Віктора Януковича".

  • Глава МВС Арсен Аваков назвав підозру у вбивстві, яку ДБР висунуло колишній нардепці Тетяні Чорновол, "неадекватною і ганебною". Він закликав першого заступника голови бюро Олександра Бабікова подати у відставку.

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