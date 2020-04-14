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14 квітня • оновлено в 18:34
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Суд не зміг визначитися з покаранням для Чорновол

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Судове засідання у справі колишнього народного депутата Тетяни Чорновол закінчилося: обрання запобіжного заходу перенесли на невизначений термін.

Як передає Klymenko Time у Telegram-каналі, підтримати Чорновол приїхали п'ятий президент Петро Порошенко, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та інші політики.

Прокуратура вимагала для екснардепки домашнього арешту, її підозрюють в умисному вбивстві чоловіка в результаті підпалу у 2014 році офісу Партії регіонів. Їй також інкримінували кілька інших злочинів.

14 квітня в територіальному управлінні Державного бюро розслідувань у Києві також відбувся допит Чорновол.

Суд над Чорновол

Суд над Чорновол

Klymenko Time

Суд над Чорновол

Суд над Чорновол

Klymenko Time

Суд над Чорновол

Суд над Чорновол

Klymenko Time

Суд над Чорновол

Суд над Чорновол

Klymenko Time

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • працівники ДБР 10 квітня прийшли з обшуком до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол.

  • За словами Чорновол, метою обшуків ДБР було вилучити її нагородну зброю і одяг, в якому екснардепка була під час Майдану. Говорячи про мотиви обшуків, вона заявила, що це нібито "продовження її переслідувань за активну участь у подіях 2014 року проти режиму Віктора Януковича".

  • Глава МВС Арсен Аваков назвав підозру у вбивстві, яку ДБР висунуло колишній нардепці Тетяні Чорновол, "неадекватною і ганебною". Він закликав першого заступника голови бюро Олександра Бабікова подати у відставку.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Євромайдан
Особа
Тетяна Чорновол
Місце
Україна Київ
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