Суд над Зайцевою: з'явився ще один камінь спотикання

На суді у справі ДТП в Харкові з Оленою Зайцевою і Геннадієм Дроновим виникли труднощі з визначенням ліній перехрестя, на якому сталася аварія.

Про це OBOZREVATEL розповів адвокат однієї з потерпілих Дмитро Марцонь. За його словами, це ще один камінь спотикання.

"Чотири експерти заявили, що Дронов виїхав за межі перехрестя. Але чомусь ніде не намалювали чітко, де ці межі перехрестя. Вони кажуть, що це уявна лінія від початку закруглення бордюрного каменю з однієї й іншої сторони дороги. Але якщо її провести, то видно, що він не виїхав", - зазначив Марцонь.

Він наголосив, що якби не було Дронова, не було б і таких страшних наслідків ДТП.

"Якби не його дії, Lexus Зайцевої пролетів би це перехрестя. Тут обидва винні. Дронов почав рух на миготливий сигнал світлофора. Він почав дуже швидко набирати швидкість. Його прискорення дорівнює максимальному прискоренню цього автомобіля, фактично педаль газу була втиснута в підлогу. До того ж, перехрестя там осяжне, там немає перешкод, і не побачити Lexus було важко", - підсумував адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня в центрі Харкова сталася серйозна ДТП. Позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. У результаті аварії 5 людей загинули, ще один помер у лікарні і ще 6 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Суд заарештував обох учасників ДТП - Олену Зайцеву і Геннадія Дронова. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі за статтею 286 КК України ("порушення правил дорожнього руху").

19 липня стало відомо, що в справі не можуть знайти ключового свідка - лікаря-нарколога, яка проводила перше обстеження Зайцевої після аварії і виявила сліди наркотиків у її крові.

31 липня з'явився висновок МОЗ про наявність у крові наркотиків у підозрюваної.

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