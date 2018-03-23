Суд над Савченко: всі подробиці онлайн

У Шевченківському районному суді Києва 23 березня має розпочатися суд над позафракційним депутатом Верховної Ради Надією Савченко.

Ніч нардеп провела в будівлі СБУ.

11:04 Суд дозволив Савченко вийти зі скляної кабіни. Вона сіла поруч з адвокатами.

10:48 Нардеп заявила, що журналістам "слабо" показувати правду. Також вона передала Юлії Тимошенко "привіт".

10:45 Савченко поділилася з журналістами враженнями від ночі, проведенної в СІЗО.

Як вона сказала 23 березня в залі суду, СІЗО в Україні не відрізняється від російського, а в деяких моментах навіть гірше.

10:30 Савченко доставили в суд. Справу слухає суддя Євген Сидоров. Він відомий тим, що розглядає справу про вбивство журналіста Олеся Бузини.

10:15 У суд приїхала Віра Савченко. Спілкуватися з пресою вона відмовилася. Тим часом, журналістів впустили до залу засідань.

9:40 Розгляд справи перенесли на 10:30. Біля суду велика кількість правоохоронців. Надія Савченко поки не з'явилася.

9:20 Шевченківський райсуд визначає склад суддів, які будуть розглядати справу Савченко.

8:30 Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою надійшло до суду.

"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Савченко Н.В. - підозрюваною по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 , ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 ", - йдеться в повідомленні.

При цьому станом на 8:00 23 березня клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу Савченко в Шевченківський райсуд Києва не надходило. За справою не було призначено суддю, а самого засідання не було в розпорядку дня.

Генеральна прокуратура України просить суд обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу.

Також ЗМІ дізналися про три можливі сценарії долі Савченко.

Новини Стало відомо про потужні покровителів Савченко в верхівці влади

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Нардепа затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради.

За словами її сестри Віри, Надія готова була до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в'язниці.

Як повідомляв "Обозреватель", Генпрокурор Юрій Луценко підписав і оприлюднив підозру Савченко.