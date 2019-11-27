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29 листопада • оновлено в 11:47
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/ Розслідування

У 50 разів менше, ніж просили: суд обрав запобіжний захід Садовому

17.3т
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Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення у скандальній справі щодо мера Львова Андрія Садового.

На засіданні 27 листопада він постановив застосувати до підозрюваного заставу в розмірі 1 млн 56 тисяч 550 гривень. (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На внесення грошової суми у мера Львова є 5 днів. Також суд зобов'язав його "прибувати до детектива, прокурора, слідчого, в суд за першою вимогою".

Крім того, Садовий повинен повідомляти про зміну місця проживання або місця роботи, а також "утриматися від спілкування" з іншими фігурантами справи про обставини провадження.

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У суді Садового підтримували його дружина Катерина, адвокати, а також народні депутати України восьмого скликання від фракції "Самопоміч" Оксана Сироїд, Олег Березюк та Тетяна Острикова. Вони виявили бажання взяти мера Львова на поруки. З такою ж ініціативою виступив і мер Києва Віталій Кличко.

Андрій Садовий

Андрій Садовий

Укрінформ

Суд над Садовим

Суд над Садовим

Укрінформ

Кличко прийшов на суд над Садовим

Кличко прийшов на суд над Садовим

"24 канал"

Суд над Садовим

Суд над Садовим

Facebook Юлії Божко

Суд над Садовим

Суд над Садовим

Facebook Юлії Божко

Суд над Садовим

Суд над Садовим

Facebook Юлії Божко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

  • Підозру оголошено у справі будівництва індустріального парку в Рясному. Садового підозрюють у зловживанні владою при виділенні ділянки під нього.

  • Слідство встановило, що більше 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю як землі промисловості.

  • САП встановила Садовому заставу в розмірі 50 млн грн, проте політик поскаржився на те, що у нього немає таких коштів, тому йому доведеться щось продавати.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Андрій Садовий
Місце
Україна Львів
Теги
Вищий антикорупційний суд Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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Сергеев Юрий
Сергеев Юрий
А теперь вот скажите, как не верить некоторым не глупым людям, которые утверждают, что эти залоги и взятие на поруки были придуманы криминалом совместно с высокими государственными чинами? Что это не прикрытая коррупция - все всё знают про каждого казнокрада и у кого сколько и где. Поэтому придумана эта схема, суть которой оказание как бы "помощи" подозреваемому за определенную мзду, где все заранее согласовано. Прокуроры запрашивают, например, залог в 50 млн.грн., а самый справедливый украинский судья почему-то назначает сумму 1 млн. Так вот из этой маржи в 49 млн. определенная согласованная заранее сумма отстегивается подозреваемым и распределяется между следствием и судом и дальше "наверх". Что ж выигрывают все, а "верхи" как бы не причем! И после этого подозреваемый с победным видом выходит из суда и у него появляется время исчезнуть с территории Украины в заранее подготовленное гнездо с наполненными банковскими счетами. А потом возможна экстрадиция лет через 5-10 а может и нет. Нормальная схема?
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Сергеев Юрий
Сергеев Юрий
Вегера Вячеслав, у известного А.Райкина есть выражение: Я ему это не сказал, я ему подумал! Для пополнения знаний напоминаю, что такое Украинский Правопорядок – это когда те, кто ворует много, следят за теми, которые воруют меньше, чтобы не воровали больше. Так что всё может быть!
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Сергеев Юрий, ты юрист? Допустим, что ты моторист и все знаешь о моторах иномарок. Как ты относился бы ты к мнению о моторах твоей соседки-домохозяйки?? Ты бы ржал и плевался. А сейчас ты точно так же изображаешь юриста.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Зря Виталий за него вписался!
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Перов Василий
Перов Василий
нормуль вы рогули сажаете)))))) -приходят на суд поддельники Сыроед Кличко и говорят - мы берём нашего поддельника на поруки - и суд отпускает.. Или активисты с нациками приходят - тоже самое... Я вижу ваше светлое будущее- молодцы! Так держать!!
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Перов Василий
Перов Василий
Вегера Вячеслав, у моих детей есть будущее и в 18 я своему сыну буду тыщенку давать чтоб он с твоей дочкой - рогулихой перепехнулся.. Ты только её чистенькой присылай... Мы вас немытых рогулей знаем..
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Перов Василий, хаха, не терпиле из жопы мира нас обсуждать. На бутылку, холоп!
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