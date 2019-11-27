У 50 разів менше, ніж просили: суд обрав запобіжний захід Садовому

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення у скандальній справі щодо мера Львова Андрія Садового.

На засіданні 27 листопада він постановив застосувати до підозрюваного заставу в розмірі 1 млн 56 тисяч 550 гривень. (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На внесення грошової суми у мера Львова є 5 днів. Також суд зобов'язав його "прибувати до детектива, прокурора, слідчого, в суд за першою вимогою".

Крім того, Садовий повинен повідомляти про зміну місця проживання або місця роботи, а також "утриматися від спілкування" з іншими фігурантами справи про обставини провадження.

У суді Садового підтримували його дружина Катерина, адвокати, а також народні депутати України восьмого скликання від фракції "Самопоміч" Оксана Сироїд, Олег Березюк та Тетяна Острикова. Вони виявили бажання взяти мера Львова на поруки. З такою ж ініціативою виступив і мер Києва Віталій Кличко.

Андрій Садовий Укрінформ

Суд над Садовим Укрінформ

Кличко прийшов на суд над Садовим "24 канал"

Суд над Садовим Facebook Юлії Божко

Суд над Садовим Facebook Юлії Божко

Суд над Садовим Facebook Юлії Божко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

Підозру оголошено у справі будівництва індустріального парку в Рясному. Садового підозрюють у зловживанні владою при виділенні ділянки під нього.

Слідство встановило, що більше 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю як землі промисловості.

САП встановила Садовому заставу в розмірі 50 млн грн, проте політик поскаржився на те, що у нього немає таких коштів, тому йому доведеться щось продавати.

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