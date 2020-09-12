Суд над Марківим в Італії: захист надав нові докази невинуватості українця

Захист воїна НГУ Віталія Марківа, якого незаконно засудили в Італії до 24 років ув'язнення за вбивство іноземних репортерів на Донбасі, подав до апеляційного суду присяжних Мілана нові виправдувальні докази щодо свого підзахисного.

Як пише "Радіо Свобода", документи були надані, відповідно до юридичної процедури, напередодні апеляційного процесу, який почнеться у Мілані 29 вересня. Зокрема, суд другої інстанції розглядатиме клопотання про оскарження обвинувального вироку захиснику України.

Як повідомили захисники Марківа, в основі нового доказового матеріалу лежать висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place ("Не в тому місці, не в той час") про справу Роккеллі – Марківа.

Йдеться про кілька експериментів: один стосується візуального контролю з гори Карачун (позиції українських військ) на місце загибелі репортерів біля керамічного заводу, інший – балістичне випробування щодо дальності стрільби з різних видів зброї.

Ці дослідження за участю італійських експертів науково підтвердили, що нацгвардієць Марків з Карачуна не міг розрізняти людські постаті біля керамічного заводу та цілитися і влучити у них на відстані близько 1800 метрів з наявного у солдата автомата АК-74.

Адвокати також просять долучити до розгляду справи експерименти, використані у фільмі, або ж фрагмент стрічки, заслухати нових свідків-учасників фільму (включно з експертами), а в разі потреби, і режисера-документаліста Крістіано Тінацці.

Захисники солдата Марківа знову просять суд провести розслідування на місці загибелі репортерів біля міста Слов’янська. Якщо апеляційний суд у Мілані залучить до процесу фільм з докладним картографічним зображенням місцевості, то таке розслідування, можливо, не знадобиться, висловили припущення представники захисту.

Додаткові докази до суду другої інстанції надають і адвокати держави Україна. Їхній матеріал базується на результатах розслідування українського МВС. Вони, зокрема, наголошують на звуковому слідчому експерименті, який засвідчив, що обстріл почався з боку проросійських терористів, а не з українських позицій, як це стверджують присяжні суду міста Павія, де було винесено вирок Марківу.

Захисники сподіваються, що нові доказові дані стануть додатковим матеріалом, щоб переконати апеляційний суд винести виправдувальний вирок українцю. Чи будуть ці докази долучені до розгляду справи у Мілані, має вирішити суддя.

Згідно із процесуальною процедурою, на стадії апеляції очікують не більше ніж п’ять судових засідань. На першому із них, 29 вересня, окрім організаційних питань, передбачають виступ представника суду про загальний стан справи Роккелллі – Марків і доповідь генерального прокурора.

На другому засіданні, 1 жовтня, слово нададуть стороні потерпілих і цивільних позивачів. Потім буде призначений день для сторони захисту. Наступні засідання будуть присвячені слуханню нових свідків, якщо таких залучать, або ж судовим дебатам сторін та оголошенню вердикту.

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