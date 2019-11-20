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20 листопада • оновлено в 14:51
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Стягують танки і техніку: Росія влаштувала підозрілий "двіж" на Донбасі

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На тимчасово окупованій території Донбасу помітили масове пересування військової техніки Російської Федерації. Йдеться про танки, БМП, паливозаправники.

Крім того, країна-агресор під виглядом гуманітарної допомоги везе терористам величезні партії паливно-мастильних матеріалів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав військовий експерт, координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець.

"На Донецькій кільцевій у Пролетарському районі фіксувалася автоколона з 11 армійських паливозаправників, що рухалися в західному напрямку. Через Торез на північ рухалися чотири трали з танками. В районі Каштанового помічено пересування через Ясинувату окремих одиниць ББМ (судячи з усього, БМП) і автотранспорту, як до лінії фронту, так і у зворотному напрямку. Фіксувався проїзд до семи одиниць", – написав він.

Машовець додав, що в районі Калинового, крім усього, противник продовжує дообладнувати низку прихованих вогневих позицій для 120-мм мінометів.

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Про те, що російські окупанти не мають наміру дотримуватися мирних домовленостей, свідчать і обстріли позицій сил ООС, а також цивільного населення.

Так, за словами Машовця, в період з 12 по 19 листопада підрозділи 1-го і 2-го оперативних угрупувань російських окупаційних військ на Донбасі здійснили 107 вогневих нальотів. В ході відкриття і ведення вогню збройні формування окупантів використовували – автоматичне стрілецьке озброєння, великокаліберні кулемети, ручні і станкові гранатомети, штатне озброєння БМП-1/2, в окремих випадках – ЗУ-23-2 та ПТРК, а також застосовували озброєння, яке підпадає під обмеження, згідно з положеннями Мінських угод. Це 122-мм артилерійські системи, 100-мм протитанкові гармати і 120/82-мм міномети.

Танки Росії на Донбасі

Танки Росії на Донбасі

ВВС

"Вогневі удари завдавалися противником по позиціях українських військ в районі населених пунктів: Новотошківське, Південне, Хутір Вільний, Золоте, Луганське, Троїцьке, Новолуганське, Зайцеве, Піски, Мар'їнка, Верхньоторецьке, Лебединське, Новоселівка, Новотроїцьке, Березове, Славне, Красногорівка, Світлодарськ, Гнутове, Пищевик, Тарамчук і Широкине", – уточнив військовий експерт.

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Крім того, окупанти не припиняють активне ведення повітряної розвідки із застосуванням БПЛА для виявлення змін у бойових порядках угруповання Об'єднаних сил і активізували дії снайперських і маневових груп РЕР/РЕБ практично вздовж усієї лінії зіткнення.

"При цьому артилерійські та мінометні розрахунки противника, виділені в так звані "чергові сили", перебували у стані постійної бойової готовності до нанесення вогневих ударів по бойових порядках Об'єднаних сил. З ними щодня проводилися тренування", – зазначається у звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незаконні збройні формування Росії імітують обстріли на ділянках розведення військ на Донбасі для дискредитації підрозділів Об'єднаних сил. Так, 18 листопада спостерігачі СММ ОБСЄ помітили поблизу Петрівського, що в районі розведення сил, 10 саперів зі складу угруповань окупантів.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Костянтин Машовець
Місце
Україна
Тег
інформаційне опір
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
"Мурлокотан Паштетофф-сосискин" ))))))) Свидури-это ваше официальное экспертное лицо???!!!!!!!!!!))))))))
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фил филька
фил филька
помню обозик писал: "более 80 тысяч военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов" а щас че та измельчал. единицами и штуками измеряет технику и людей)))
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