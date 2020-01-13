Стягують гаубиці і "Гіацинти": на Донбасі засікли важку артилерію терористів

На Донбасі зафіксовано перекидання важкої артилерії з території Російської Федерації. Так, окупанти масово везуть на схід України гаубиці, системи "Гіацинт" та іншу військову техніку.

Про це йдеться у новому зведенні на сайті "Інформаційного спротиву" за період з 31 грудня по 13 січня.

"У районі населеного пункту Кришталевий фіксувалося переміщення до 12 одиниць 152-мм гаубиць типу 2А65 "Мста-Б" і до восьми одиниць 152-мм гармат 2А36 "Гіацинт-Б". У районі Старобешевого зафіксовано переміщення трьох одиниць БТР-70/80 і двох "Уралів" армійського типу в південно-західному напрямку. В районі населеного пункту Білий фіксувався протягом двох діб активний рух автотранспорту армійського типу в напрямку до Білоріченська і до Ювілейного", – відзначається в повідомленні.

Російська гаубиця Міноборони РФ

Крім того, з 10 по 13 січня на полігоні "Центральний" окупанти запланували проведення занять з бойової підготовки з особовим складом танкових і мінометних підрозділів 1 і 2 АК ВС РФ. Вони відпрацюють питання спільного застосування танкових і артилерійсько-мінометних підрозділів в наступальному і оборонному видах бою.

Про посилену підготовку росіян до загострення на фронті свідчить і те, що військовослужбовці Таманської мотострілецької дивізії гвардійської танкової армії Західного військового округу в Московській області були підняті по тривозі.

Як повідомляється на сайті Міноборони Росії, після отримання команди про приведення з'єднання в підвищену ступінь бойової готовності його бійці організовано отримали зброю, а техніку, що знаходиться на тимчасовому зберіганні, ввели в дію.

Таманську дивізію підняли по тривозі Міноборони Росії

Таманську дивізію підняли по тривозі Міноборони Росії

Таманську дивізію підняли по тривозі Міноборони Росії

"Після виконання дій бойової готовності військовослужбовці висунулися на техніці в вихідний район на залізничну станцію для виконання нормативів з практичного навантаження її на ешелони. Протягом восьми годин два ешелони були повністю завантажені бойовими машинами піхоти БМП-2, гаубичними самохідними артилерійськими установками "Мста-С", інженерними машинами розгородження ІМР-3М, бронетранспортерами БТР-80", – йдеться у повідомленні відомства окупантів.

Таманську дивізію підняли по тривозі Міноборони Росії

Таманську дивізію підняли по тривозі Міноборони Росії

Таманську дивізію підняли по тривозі Міноборони Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тимчасово окупованій території Донбасу в черговий раз виявили російське озброєння, яке знаходиться там з порушенням Мінських домовленостей. Дислокацію ворожої важкої артилерії на Луганщині зафіксувала українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування.

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