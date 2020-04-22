Стягнули артилерію і "полюють" на людей: розвідка України розсекретила "карантин" терористів

Російські терористи на Донбасі продовжують використовувати період карантину через коронавірус для дестабілізації на фронті.

Як повідомляється у зведенні Головного управління розвідки на сайті Міноборони України, окупанти встановлюють додаткові мінні поля, в тому числі на потенційних ділянках розведення військ, в безпосередній близькості від доріг і сільськогосподарських угідь.

При цьому мінування ворогом території здійснюється з використанням заборонених протипіхотних мін ПМН і МОН.

Крім того, противник продовжує утримувати на прихованих вогневих позиціях 122-мм гаубиці Д-30 і самохідні артилерійські установки "Гвоздика" з порушенням відстаней відведення важкого озброєння. Військову техніку окупанти розмістили в районах населених пунктів: Біле (Лутугинський район Луганської області), Бугаївка (Перевальський район Луганської області), а також поблизу лінії зіткнення.

Війна на Донбасі ZN.UA

"Також російське окупаційне командування використовує введення карантинного режиму на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях для приховування підготовки диверсійних груп і снайперських пар. Зокрема, на цьому тижні окупанти проводили активну підготовку за межами полігонів. Також противник інтенсивно поповнював запаси боєкомплекту в передових підрозділах, в тому числі боєприпасами для стрілецької зброї і гранатометів", – повідомила українська розвідка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розвідка дізналася, що терористи "Л/ДНР" активно зайнялися вербуванням українців, які через карантин повернулися із заробіток в Росії на Донбас. Російські окупанти вирішили скористатися пандемією і розгорнули цілу рекрутингову кампанію на тимчасово окупованих територіях.