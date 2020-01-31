Створюють атмофсферу страху: Україна поскаржилася на виживання окупантами людей з Криму

Російські окупанти Криму продовжують системну роботу з виживання проукраїнського населення з півострова.

Відповідну скаргу (вже сьому) прокуратура Автономної Республіки Крим направила в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, повідомляється на сайті відомства. У документі йдеться про примусове переміщення населення з території Криму на материкову частину України.

Представники прокуратури акцентували увагу на узгоджених і послідовних діях представників російської та окупаційної влади, спрямованих на реалізацію політики переслідування шляхом незаконного позбавлення волі, численних обшуків, обмежень політичних, громадянських і соціально-економічних прав громадян.

"Вони створюють на півострові атмосферу страху, розгубленості й невизначеності, що змушує проукраїнськи налаштоване населення й надалі залишати окуповану територію", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в прокуратурі підкреслили, що відповідальність за таке переслідування несуть окремі особи вищого керівництва Російської Федерації.

Окупація Криму "Цензор.НЕТ"

Відзначається, що при підготовці повідомлення були проаналізовані протоколи допитів як потерпілих, так і свідків примусового переміщення, систематизована доказова база.

В цілому, за даними на кінець 2019 року, кількість офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб з Криму склала майже 43 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Парламентська асамблея Ради Європи вимагає у Росії повернути анексований Крим Україні. Вимога була висунута низкою країн-членкинь організації в резолюції з моніторингу виконання своїх зобов'язань, яку ухвалили депутати ПАРЄ.

Турецькі чиновники також підтвердили, що їх позиція щодо анексії українського Криму Росією залишається незмінною – Анкара ніколи не визнавала і не визнає її.

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