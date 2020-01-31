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31 січня • оновлено в 18:10
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/ Розслідування

Створюють атмофсферу страху: Україна поскаржилася на виживання окупантами людей з Криму

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Російські окупанти Криму продовжують системну роботу з виживання проукраїнського населення з півострова.

Відповідну скаргу (вже сьому) прокуратура Автономної Республіки Крим направила в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, повідомляється на сайті відомства. У документі йдеться про примусове переміщення населення з території Криму на материкову частину України.

Представники прокуратури акцентували увагу на узгоджених і послідовних діях представників російської та окупаційної влади, спрямованих на реалізацію політики переслідування шляхом незаконного позбавлення волі, численних обшуків, обмежень політичних, громадянських і соціально-економічних прав громадян.

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"Вони створюють на півострові атмосферу страху, розгубленості й невизначеності, що змушує проукраїнськи налаштоване населення й надалі залишати окуповану територію", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в прокуратурі підкреслили, що відповідальність за таке переслідування несуть окремі особи вищого керівництва Російської Федерації.

Окупація Криму

Окупація Криму

"Цензор.НЕТ"

Відзначається, що при підготовці повідомлення були проаналізовані протоколи допитів як потерпілих, так і свідків примусового переміщення, систематизована доказова база.

В цілому, за даними на кінець 2019 року, кількість офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб з Криму склала майже 43 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
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Питон Каа
Питон Каа
Россия - свободная страна, если кто-то хочет выехать на ПМЖ за рубеж - никто препятствовать не станет. Тем более, если кто-то хочет выехать на Украину, если своих мозгов нет, чужие не вставишь...
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"прокуратура Автономной Республики Крым" - Крыма нет, а прокуратура есть. Наверное ещё и зарплату получают.
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