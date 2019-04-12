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"Створять "РНР": Соколова розкрила план Пушиліна щодо розвалу Росії

6.2тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова запідозрила ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна в прагненні розвалити Російську Федерацію.

Такий висновок вона зробила після його слів про те, що шляхом терористичних "Л/ДНР" може піти будь-який регіон Росії. Фрагмент виступу бойовика журналістка показала у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми — росіяни, які опинилися на піку протистояння. Але ми чинимо точно так, як вчинив би будь-який інший російський регіон, якби така біда сталася з ним. Будь то Самара, Ростов, будь-який інший із регіонів. Було б все так само", — сказав Пушилін.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

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Його самовпевненість розсмішила Соколову, і вона із сарказмом прокоментувала позицію ватажка "ДНР", похваливши його за мрії про розгром країни-агресора.

"Денисе, ти хоч зрозумів, що сказав? Тобто, ти заявляєш, що якщо раптом Самарська область захоче відділитися від Росії або в Ростові захочуть створити "Ростовську народну республіку", "ДНР" їх підтримає і відправить туди своїх добровольців? А-а- а, сильно, я зрозуміла вашу стратегію! Якщо вас не беруть в цілу Росію, ви плануєте відколювати від неї по шматочку і в підсумку створити одну величезну невизнану ніким "Російську народну республіку"? Можу вас тільки підтримати, удачі! Ну, а ви, росіяни, будьте пильні, у вас під боком ще той Макіавеллі!" — іронічно зазначила журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишні ватажки терористів "ДНР" Олександр Ходаковський і Павло Губарєв не виключили, що тимчасово окуповані території Донбасу дійсно можуть повернутися в Україну за планом Віктора Медведчука.

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Особи
Яніна СоколоваДенис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Тег
ДНР
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a alexeyon
a alexeyon
Умница Янина, славно вату троллит
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сявка...ау...ну что там...Скабеева тебя даже не послала...просто не заметила)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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2
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
сявка
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Bychkov Igor
Bychkov Igor
Путинская Чапман
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