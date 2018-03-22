"Створити хаос": Луценко розповів, звідки Савченко хотіла розстріляти Раду

У рамках плану державного перевороту, який готувала нардеп Надія Савченко, зловмисники хотіли обстріляти урядовий квартал з Труханового острова.

Про це з трибуни парламенту під час розгляду подання на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Зловмисники планували встановити гранатомети на Трухановому острові або на баржі Дніпра і обстріляти центр Києва. Не прицільно. Хто в цьому постраждав би більше - депутати чи прості українці?" - сказав він.

За словами Луценка, Савченко і Рубан привезли з окупованої території два ручних протитанкових гранатомети РПГ-7В з 12 реактивними гранатами до них і РПГ-22 і 6 снарядів до них, 4 міномети калібру 120 мм - "улюблену зброю терористів "ДНР".

"12 осколкових протипіхотних мін МОН-50 - дальність ураження 80 м, кожна містить 0,7 кг вибухівки, 60 гранат РГД-5 - радіус ураження 25 м - все це повинно було створити хаос на вулицях", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

22 березня Комітет Ради дозволив арешт Савченко.