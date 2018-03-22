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"Створити хаос": Луценко розповів, звідки Савченко хотіла розстріляти Раду

2.8тЧитати новину російською

У рамках плану державного перевороту, який готувала нардеп Надія Савченко, зловмисники хотіли обстріляти урядовий квартал з Труханового острова.

Про це з трибуни парламенту під час розгляду подання на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Зловмисники планували встановити гранатомети на Трухановому острові або на баржі Дніпра і обстріляти центр Києва. Не прицільно. Хто в цьому постраждав би більше - депутати чи прості українці?" - сказав він.

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За словами Луценка, Савченко і Рубан привезли з окупованої території два ручних протитанкових гранатомети РПГ-7В з 12 реактивними гранатами до них і РПГ-22 і 6 снарядів до них, 4 міномети калібру 120 мм - "улюблену зброю терористів "ДНР".

"12 осколкових протипіхотних мін МОН-50 - дальність ураження 80 м, кожна містить 0,7 кг вибухівки, 60 гранат РГД-5 - радіус ураження 25 м - все це повинно було створити хаос на вулицях", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

22 березня Комітет Ради дозволив арешт Савченко.

Читайте всі новини по темі "справа Савченко" на сайті "Обозреватель".

Тема
справа Савченко
Особи
Надія СавченкоЮрій Луценко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
Верховна Рада УкраїниГенеральна прокуратура України
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