"Створили Четвертий рейх!" Соколова яскраво вгамувала скандального депутата Держдуми

Журналістка Яніна Соколова відповіла на фейк депутата нелегітимної Держдуми Олексія Журавльова, який звинуватив Україну в культивуванні "інтернаціонального нацизму".

Маревний виступ одіозного російського політика телеведуча показала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Соколова і Журавльов

Журналістка відповіла окупанту, що саме по собі формулювання "інтернаціонального нацизму" є абсурдним. Однак якщо і говорити про таке явище, то воно може бути характерним лише для країни-агресорки.

"Я знаю тільки один приклад "інтернаціонального нацизму". Це коли Путін, Ротенберг, Усманов, Шойгу і Дерипаска об'єдналися і створили з Росії щось на кшталт Четвертого рейху. І весь міжнародний інтернаціонал став на них якось косо позирати", – підколола Соколова загарбників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов прибув до непідконтрольної частини населеного пункту Золоте на Луганщині (Золоте-5), де відбулося розведення сил ЗСУ та терористів "ЛНР".

Під час візиту Журавльов заявив, що Україна ніколи не поверне Донецьк і Луганськ. Водночас російський депутат розгулював по Золотому на очах в ОБСЄ. Там же був помічений прапор РФ.

Інцидент розлютив українців: у соцмережах приїзд Журавльова назвали "справжньою окупацією" і закликали СБУ негайно відреагувати.

А російські пропагандисти покепкували, заявивши, що своїм візитом на Донбас Журавльов нібито пересунув українсько-російський кордон.

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