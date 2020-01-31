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31 січня • оновлено в 16:38
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"Створили Четвертий рейх!" Соколова яскраво вгамувала скандального депутата Держдуми

2.1т
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Журналістка Яніна Соколова відповіла на фейк депутата нелегітимної Держдуми Олексія Журавльова, який звинуватив Україну в культивуванні "інтернаціонального нацизму".

Маревний виступ одіозного російського політика телеведуча показала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Соколова і Журавльов

Соколова і Журавльов

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Журналістка відповіла окупанту, що саме по собі формулювання "інтернаціонального нацизму" є абсурдним. Однак якщо і говорити про таке явище, то воно може бути характерним лише для країни-агресорки.

"Я знаю тільки один приклад "інтернаціонального нацизму". Це коли Путін, Ротенберг, Усманов, Шойгу і Дерипаска об'єдналися і створили з Росії щось на кшталт Четвертого рейху. І весь міжнародний інтернаціонал став на них якось косо позирати", – підколола Соколова загарбників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов прибув до непідконтрольної частини населеного пункту Золоте на Луганщині (Золоте-5), де відбулося розведення сил ЗСУ та терористів "ЛНР".

  • Під час візиту Журавльов заявив, що Україна ніколи не поверне Донецьк і Луганськ. Водночас російський депутат розгулював по Золотому на очах в ОБСЄ. Там же був помічений прапор РФ.

  • Інцидент розлютив українців: у соцмережах приїзд Журавльова назвали "справжньою окупацією" і закликали СБУ негайно відреагувати.

  • А російські пропагандисти покепкували, заявивши, що своїм візитом на Донбас Журавльов нібито пересунув українсько-російський кордон.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особи
Яніна Соколова Олексій Журавльов Володимир Путін
Тег
Державна Дума Росії
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Он Алекс
Он Алекс
Умница Янина!!! Ниже самое смешное из ольгинских троляк, какое то Alexander Rabinovich, когда выходит статья с Яниной, у этого неадеквата так подгорает, что он по 100 комментов пишет и сам себе отвечает.. ахааха
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Фейковая страна с фейковой историей. Если отбросить легендизированную патетику, то для описания «подвига» так называемых героев Крут остаются лишь слова из лексикона Эллочки-людоедочки. Зеленскому пришлось профессионально хлопотать лицом, чтобы изобразить почтение к «героической странице борьбы за государственность». Канва мифа: «29 января 1918 года ТРИСТА МОЛОДЫХ свидомых ДОБРОВОЛЬЦЕВ – украинских студентов и гимназистов – на железнодорожной станции Круты, защищая НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО Украина, проявили ГЕРОИЗМ. А тех, кто выжил, МОСКАЛИ (слайд 1) взяли в плен, подвергли ПЫТКАМ, а потом расстреляли. Герои приняли смерть, исполняя «ЩЕ НЕ ВМЕРЛА…». Из-за исторической, политической и военной малозначительности событий достоверных фактов о событиях под Крутами недостаточно. Но все-таки пройдемся по пунктам.
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
7. ПЫТКИ и «ЩЕ НЕ ВМЕРЛА …». Один взвод растерянных и брошенных юнцов умудрился выйти напрямую к большевикам и, неумело орудуя штыками, начал вырываться и оказывать сопротивление. В результате «героев» перестреляли. Семерых сдавшихся отправили в Харьков, а потом отпустили. Информация заунывное пение выглядит недостоверной. «Герои Крут» – это высосанная из пальца часть мифологического пантеона государственного новодела под названием «Украина».
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
7. МОСКАЛИ. Среди большевиков были представители разных этносов, но преобладало местное население - малороссы.
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