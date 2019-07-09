"Ступили на тонкий лід": Цимбалюк попередив Росію про можливий розпад

Пропонуючи провести телеміст між Україною і Росією, кремлівські пропагандисти не повинні забувати, яка доля спіткала СРСР після реалізації цього кроку із США. Адже в підсумку все закінчилося розвалом величезної держави.

Таке попередження зробив український журналіст Роман Цимбалюк у ефірі "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він здивувався різкій зміні риторики країною-агресором, яка миттєво перетворила українців на "вічних братів", забувши власний міф про "карателів".

"Єдине, що залишилося поки незрозумілим, — на якому етапі ми перестали бути "фашистами", "нацистами", "укробандерівцями", "карателями" і дуже поганими людьми? Зараз маса епітетів, що у нас все спільне, що не так все погано і пора поговорити", — задається питанням Цимбалюк.

Роман Цимбалюк "Антикор"

"Але насправді російська пропаганда ступила на дуже тонкий лід. Вони навіть не розуміють цього, але я пропоную поглянути на ситуацію під таким кутом. Все те, що зараз намагаються реалізувати, придумано давно. І проводилися ці телемости між США і СРСР. Але він (топ-пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. — Ред.) не нагадав найголовнішого — що трапилося після цих телемостів із СРСР? СРСР зник, його не стало", — наголосив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne спробував пояснити скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 24".

Він апелював до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняв, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

Після масового обурення української громадськості NewsOne все ж скасував телеміст і поскаржився на погрози розправи над працівниками.

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