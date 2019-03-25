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"Стугна" ЗСУ дала жару: в "ДНР" зізналися у серйозних втратах

3.6тЧитати матеріал російською

Терористи "ДНР", які раніше заперечували факт розгрому українськими захисниками їхнього бліндажу в районі Авдіївської промзони, "попалися", поскаржившись на серйозні втрати.

Відео знищення об'єкта, викладене офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном (Штірліцем), бойовики оголосили фейком, проте незабаром самі ж "злили" дані.

В одному із загальнодоступних пабліків окупантів у соцмережі, можна прочитати: "Ударом ПТУР "Стугна" був вражений бліндаж ополченців... Під час атаки загинув один ополченець, який чергував на складі боєприпасів. Ще четверо бійців були важко поранені і доставлені у госпіталь".

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"Стугна" ЗСУ дала жару: в "ДНР" зізналися у серйозних втратах

Скріншот з відео

Правда, за даними українських бійців, 200-х було двоє.

Також терористи скаржаться на те, що ЗСУ пошкодили величезну кількість військової техніки.

"Стугна" ЗСУ дала жару: в "ДНР" зізналися у серйозних втратах
"Стугна" ЗСУ дала жару: в "ДНР" зізналися у серйозних втратах

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі одного за іншим хоронять терористів, яких ліквідували захисники України. Згідно із записами бойовиків та їхніх родичів у соцмережах, справи йдуть гірше не може бути.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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