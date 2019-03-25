"Стугна" ЗСУ дала жару: в "ДНР" зізналися у серйозних втратах

Терористи "ДНР", які раніше заперечували факт розгрому українськими захисниками їхнього бліндажу в районі Авдіївської промзони, "попалися", поскаржившись на серйозні втрати.

Відео знищення об'єкта, викладене офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном (Штірліцем), бойовики оголосили фейком, проте незабаром самі ж "злили" дані.

В одному із загальнодоступних пабліків окупантів у соцмережі, можна прочитати: "Ударом ПТУР "Стугна" був вражений бліндаж ополченців... Під час атаки загинув один ополченець, який чергував на складі боєприпасів. Ще четверо бійців були важко поранені і доставлені у госпіталь".

Скріншот з відео

Правда, за даними українських бійців, 200-х було двоє.

Також терористи скаржаться на те, що ЗСУ пошкодили величезну кількість військової техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі одного за іншим хоронять терористів, яких ліквідували захисники України. Згідно із записами бойовиків та їхніх родичів у соцмережах, справи йдуть гірше не може бути.

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