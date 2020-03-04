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4 березня • оновлено в 16:56
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/ Розслідування

СЦКК заявила про загострення на Донбасі й звинуватила окупантів

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Російські окупанти на Донбасі різко збільшили кількість обстрілів позицій захисників України з важкого озброєння.

Це підтвердив Спільний центр контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Обстріли на Донбасі

Обстріли на Донбасі

"112 Україна"

"За даними штабу ОС, збройні формування Російської Федерації протягом лютого 2020 року із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння танка випустили понад півтори тисячі боєприпасів, що вдвічі більше у порівнянні з попереднім місяцем", – йдеться у зведенні.

Також уточнюється, що найбільш напруженою обстановка була в районі населеного пункту Оріхове, біля якого по підрозділах ОС випустили третину від загальної кількості боєприпасів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від початку поточної доби, 4 березня, один український військовий отримав важкі поранення внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами на Луганському напрямку. Противник обстрілював позиції ОС біля села Кримське зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
После того как из СЦКК ушли россияне, центр перестал быть актуальным.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Наглый звездеж!!!!! Читайте отчеты ОБСЕ !!!!!!!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Не сцкк, а украинская сторона заявила. Ни дня без фейков, да обоз?
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