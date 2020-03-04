СЦКК заявила про загострення на Донбасі й звинуватила окупантів

Російські окупанти на Донбасі різко збільшили кількість обстрілів позицій захисників України з важкого озброєння.

Це підтвердив Спільний центр контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Обстріли на Донбасі "112 Україна"

"За даними штабу ОС, збройні формування Російської Федерації протягом лютого 2020 року із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння танка випустили понад півтори тисячі боєприпасів, що вдвічі більше у порівнянні з попереднім місяцем", – йдеться у зведенні.

Також уточнюється, що найбільш напруженою обстановка була в районі населеного пункту Оріхове, біля якого по підрозділах ОС випустили третину від загальної кількості боєприпасів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від початку поточної доби, 4 березня, один український військовий отримав важкі поранення внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами на Луганському напрямку. Противник обстрілював позиції ОС біля села Кримське зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру.

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