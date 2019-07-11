"Вони переможуть!" Портников передбачив крах режиму Путіна

Кримські татари обов'язково переможуть режим країни-агресора Росії – інакше і бути не може.

Про це написав журналіст Віталій Портников у своєму блозі для "Крим.Реалії", згадуючи про кримськотатарських активістів, які вийшли на Червону площу в Москві підтримати своїх товаришів на анексованому півострові. За його словами, режим, який багатьом здається непорушним, зникне – і пам'яті про нього не залишиться навіть у підручниках історії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"А кримські татари залишаться. Вдома. На Батьківщині. В Криму. У вільному Криму. В Україні", – додав журналіст.

Портников передбачив крах режиму Путіна

Він повідомив, що протест кримськотатарських активістів нагадує йому інші пікети в російській столиці, свідком яких він був. Це було тоді, коли Москва ще була столицею Радянського Союзу, а людиноненависницький режим, який встановився після перемоги більшовиків над народами колишньої Російської імперії, все ще здавався непереможним, зазначив Портников.

"У країні, в якій я жив, все давали за дозволами – товари, продукти, навіть свободу", – наголосив журналіст.

За його словами, саме тоді з'явилися перші кримськотатарські активісти, почалися перші виступи за повернення вигнаного Сталіним народу на батьківщину. Він додав, що в ті часи ще не було ані мітингів московських демократів, ані народних фронтів балтійських країн, ані викриттів злочинів комуністичного режиму в медіа.

"А були тільки ці мужні люди, які приїхали в Москву, щоб домогтися природного для кожного народу, для кожної людини права – жити на своїй землі", – написав Портников.

Він зазначив, що багато хто дивився на них з недовірою і думав, як можна протиставляти себе режиму, який контролює все і всіх.

"Тим не менш, перемогли вони, а не режим. Радянський Союз уже через кілька років після початку протестів зник з політичної карти світу – ніби й не було ніколи цієї потворної брехливої держави. А кримські татари вдома, на Батьківщині. У Криму", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві біля Кремля пройшов мітинг жителів Криму. Також Росії вказали на провал з анексією Криму.

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