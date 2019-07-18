Вчора у столиці Білорусі тристороння контактна група з урегулювання збройного конфлікту на Донбасі вчергове провела зустріч і обговорила три важливі теми: обмін полоненими, запровадження режиму тиші та ремонт моста у Станиці Луганській. По усіх питаннях були досягнуті певні домовленості.

Спецпредставник ОБСЄ в Україні та в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік розповів, у чому полягають досягнуті 17 липня в Мінську домовленості про припинення вогню на Донбасі.

Щодо запровадження перемир'я, то сторони ухвалили певну Заяву, що черговий режим припинення вогню почнеться з 00:01 21 липня 2019 року. В день, коли в Україні пройдуть вибори до Верховної Ради, розпочнеться, так зване, "виборне" перемир'я, і воно, як заявив Сайдік, не матиме певного терміну, буде "безстроковим".

Це далеко не перша заява про перемир’я на Донбасі, раніше були перемир’я "хлібні", "шкільні", "різдвяні" та багато інших, які деякий час діяли, але потім незмінно порушувалися. Цього разу сторони кажуть, що розробили механізми реалізації перемир’я та контролю за його дотриманням.

В тому, що це перемир'я протримається довго, є певні сумніви.

Вони грунтуються на тому, що сторони, які представляють російських бойовиків так званих "днр-лнр", не є самостійними фігурами процесу (як вони намагаються виглядати), а є підконтрольними "маріонетками" Кремля.

Тобто, якщо в українських виборах відбуватиметься таке, що дуже не влаштовуватиме москву, то висока вірогідність, що можуть трапитись і провокації, і припинення перемир'я.

Не секрет, що росія намагається взяти під контроль українську державу шляхом просування "пятої колони" в суспільство і владу. Один з методів – проросійські політичні сили планують на майбутніх виборах отримати значне представництво у парламенті.

Передвиборчі прогнози, які оприлюднюють різні соціологічні служби, наразі росію в тій чи іншій мірі влаштовують і саме тому вона йде на певні домовленості у Мінських переговорах. Якби щось не влаштовувало Кремль, "маріонетки" заблокували б увесь процес – це однозначно, бо траплялось уже не раз.

Але наразі домовленостей досягнуто, тобто під час самих виборів буде тиша. І цей факт теж має "зіграти на руку" Москві й тим політичним силам, які вона підтримує (хоча насправді це лицемірна маніпулятивна технологія).

Результати, які планують отримати на парламентських виборах проросійські політичні сили, повторюся, москву вла-што-ву-ють.

Погодившись на "тишу" під час волевиявлення в Україні, вона хоче, щоб ці результати були легалізовані, тому і не вживатиме жодних заходів, щоб зірвати виборчі процеси.

За згоди росії "маріонетки" підтримали навіть деякі контролюючі заходи. Зокрема, рішення про перемир’я публічно оголосять представники вищого командування сторін, також будуть вживатися механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень (!!!)

Крім того, на цей раз сторони домовилися про відмову від наступальних та розвідувально-диверсійних дій, відмову від будь-якого виду вогню, включно зі снайперським, від розміщення важкого озброєння у населених пунктах, і в першу чергу на об’єктах цивільної інфраструктури, зокрема школах, дитячих садках, лікарнях тощо.

Посол ОБСЄ Мартін Сайдік зазначив, що це дуже важливі аспекти досягнутих домовленостей: "Згідно із даними Спеціальної моніторингової групи ОБСЄ, останнім часом спостерігається зростання порушень режиму тиші та числа жертв серед цивільного населення".

Крім цього у Мінську учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт моста в Станиці Луганській. Його щодня перетинають близько 13 тисяч осіб.

Згідно з домовленістю, через 10 днів сторони представлять свої проєкти ремонту споруди у Станиці Луганській та одночасно почнуть ремонтні роботи. Українська сторона має відновити зруйнований проліт моста, а представники угруповання, так званої "лнр" – покриття та огородження. Перед початком ремонту синхронно має початися демонтаж фортифікаційних споруд на мосту.

Сторони домовилися не використовувати цей міст у воєнних цілях, для диверсійної та політичної діяльності, а виключно у цивільних потребах.

Сторони також продовжили дискусії щодо обміну полоненими. Підтверджено місцеперебування 69 наших громадян, яких ми прагнемо звільнити. В закладах української пенітенціарної системи перебуває 208 осіб, яких запитує протилежна сторона. Протягом найближчих тижнів має пройти підготовка до обміну.

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