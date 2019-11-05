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5 листопада • оновлено в 11:34
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/ Розслідування

"Стріляють у дітей": на Донбасі терористи накрили вогнем кафе

1.4т Читати матеріал російською

На окупованій частині Луганської області внаслідок обстрілу терористами був поранений 16-річний підліток.

Подія трапилася 21 вересня 2019 року в кафе на вул. Войкова у Золотому-5, повідомили на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook. Дані про це зафіксовані у звіті моніторингової місії ОБСЄ від 2 листопада.

"1 листопада команда СММ уточнювала повідомлення про те, що 21 вересня хлопець (16 років) отримав поранення внаслідок вогню зі стрілецької зброї в н.п. Золоте-5 (непідконтрольний уряду). У лікарні в Первомайську повідомили, що до них доправили неповнолітнього, якому робили операцію у зв'язку із пораненням ребер від стрілецької зброї", – йдеться у звіті.

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Повідомляється також, що обстріл по кафе вівся після заходів із нагоди Дня села.

Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

Думська

"Російські окупаційні війська стріляють у дітей. Командування Об'єднаних сил закликає з метою уникнення небезпеки для життя і здоров'я утриматися від поїздок на непідконтрольну територію", – закликали у штабі.

Як писав OBOZREVATEL, 3 листопада на війні на Донбасі один український військовий отримав поранення.

Окупанти обстріляли позиції захисників України біля таких населених пунктів: Новолуганське, Хутір Вольний, Водяне, Луганське.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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