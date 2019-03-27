"Стріляють у дітей і жінок!" Командувач ООС звернувся з жорсткою заявою до російських найманців

Російські солдати, які нишком воюють на Донбасі, не заслуговують права називатися військовими.

З такою заявою виступив командувач Об'єднаними силами України Сергій Наєв в інтерв'ю "Голосу України". За його словами, з цими найманцями кожен день ведеться розмова мовою української зброї.

На прохання звернутися до російських військових, які підтримують терористів "Л/ДНР", він відповів так:

"Від себе особисто, як офіцер, я хочу додати, що ті російські військові, хто нишком переодягнувся у форму, яку носять найманці 1-го і 2-го армійських корпусів російсько-окупаційних військ, і почав обстрілювати мирні населені пункти, жінок, дітей , літніх людей, — не мають права називатися військовими. Тому що бути військовим — це значить мати честь, совість ... мужність. Бути готовим захищати свою рідну землю до останнього подиху, а не вимагати чужу, мирну землю. Тоді це не військовий, а мародер, злочинець".

Сергій Наєв "24"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наєв заявив, що в разі масштабного наступу Росії на Україну за чисельністю і озброєністю перевага буде все ж на боці армії РФ. Однак результат сутички буде залежати від консолідації українського народу, послідовності наших союзників і міжнародних партнерів.

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