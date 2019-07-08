"Стріляють та спалюють!" Терористи знайшли "британський спецназ" на Донбасі

Жителів окупованої частини Донбасу терористи залякують повідомленнями про іноземних найманців, які вбивають мирне населення.

Про це йдеться у зведенні на Facebook групи "Інформаційний Спротив".

"Через місцеві засоби пропаганди окупаційна адміністрація знову почала розбурхувати тему "участі НАТО-вських наймитів" у війні "української влади проти власного народу". В інформаційному полі вже з'явилися "достовірні повідомлення" про якийсь "британський спецназ, який з'явився в районі Новотошковки - Кримського" і про "групу фахівців бундесверу, що передають свій досвід по спалюванню посівів, обстрілу мирних поселень і руйнування інфраструктури", таким собі неназваним "українським командирам", – йдеться в повідомленні.

При цьому в "ІС" відзначили, що серед місцевого населення ці "повідомлення" викликають лише недовіру та скептицизм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителів окупованій частині Луганської області терористи "ЛНР" залякували епідемією і закликають не залишати "республіку".

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