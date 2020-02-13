Стріляють по мирній території: окупанти на Донбасі попалися на новій підлості

Російські терористи на Донбасі активізували обстріли позицій ООС, а також мирних населених пунктів, які знаходяться на підконтрольній Україні території.

Про це йдеться у зведенні "Інформаційного спротиву" за 4-13 лютого, яким поділився на своїй сторінці у Facebook координатор проєкту Костянтин Машовець.

Відзначається, що інтенсивність вогневих ударів окупантів як і раніше залишилася на високому рівні. Так, за останній тиждень підрозділи оперативного угруповання російських окупаційних військ здійснили 57 вогневих нальотів. При цьому противник використовував автоматичне стрілецьке озброєння, великокаліберні кулемети, ручні і станкові гранатомети, штатне озброєння БМП-1/2 і БТР. Також епізодично фіксувалося застосування противником ЗУ-23-2 та ПТРК.

Обстріли на Донбасі avdeevka.city

Крім того, в ході обстрілів окупанти у низці випадків застосовували озброєння, яке підпадає під обмеження, згідно з положеннями Мінських домовленостей: 122-мм артилерійські системи, 120/82-мм міномети і 100-мм ПТО типу МТ-12 "Рапіра".

Зокрема, терористи били по позиціях українських військ в районі населених пунктів: Кримське, Новолуганське, Новотошківське, Лебединське, Гладосове, Новотроїцьке, Мар'їнка, Новозванівка, Піски, Старогнатівка, Красногорівка, Оріхове, Щастя, Авдіївка, Травневе, Новомихайлівка, Василівка і Широкине.

Також захисники України зафіксували часті вильоти ворожих БПЛА для ведення повітряної розвідки біля позицій ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше найманці Росії в Мар'їнці випустили перед собою як маневр для відволікання маленьку дівчинку, а самі сховалися, обстрілюючи військових Збройних сил України.

Нагадаємо, українські захисники, які обороняють Новотошківське (Луганська область), також розповідали, що терористи регулярно ховаються за спинами мирного населення через боягузтво.

А в ніч на 10 лютого російські окупанти на Донбасі влаштували мінометний обстріл позицій Об'єднаних сил, стріляючи з околиць окупованого села Саханка.

Таким чином вони позбавили українських захисників можливості відкрити вогонь у відповідь, адже в населеному пункті живе безліч мирних громадян.

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