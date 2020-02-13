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13 лютого • оновлено в 13:14
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Стріляють по мирній території: окупанти на Донбасі попалися на новій підлості

1.2т
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Російські терористи на Донбасі активізували обстріли позицій ООС, а також мирних населених пунктів, які знаходяться на підконтрольній Україні території.

Про це йдеться у зведенні "Інформаційного спротиву" за 4-13 лютого, яким поділився на своїй сторінці у Facebook координатор проєкту Костянтин Машовець.

Відзначається, що інтенсивність вогневих ударів окупантів як і раніше залишилася на високому рівні. Так, за останній тиждень підрозділи оперативного угруповання російських окупаційних військ здійснили 57 вогневих нальотів. При цьому противник використовував автоматичне стрілецьке озброєння, великокаліберні кулемети, ручні і станкові гранатомети, штатне озброєння БМП-1/2 і БТР. Також епізодично фіксувалося застосування противником ЗУ-23-2 та ПТРК.

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Обстріли на Донбасі

Обстріли на Донбасі

avdeevka.city

Крім того, в ході обстрілів окупанти у низці випадків застосовували озброєння, яке підпадає під обмеження, згідно з положеннями Мінських домовленостей: 122-мм артилерійські системи, 120/82-мм міномети і 100-мм ПТО типу МТ-12 "Рапіра".

Зокрема, терористи били по позиціях українських військ в районі населених пунктів: Кримське, Новолуганське, Новотошківське, Лебединське, Гладосове, Новотроїцьке, Мар'їнка, Новозванівка, Піски, Старогнатівка, Красногорівка, Оріхове, Щастя, Авдіївка, Травневе, Новомихайлівка, Василівка і Широкине.

Також захисники України зафіксували часті вильоти ворожих БПЛА для ведення повітряної розвідки біля позицій ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Костянтин Машовець
Тег
інформаційне опір
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