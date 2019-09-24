"Стріляють не тільки гармати": Наєв нагадав Україні про головну зброю проти Росії

Борючись проти російської агресії, Україна, крім збройного протистояння, має бути не менш активною і на інформаційному фронті. Адже це невід'ємна частина гібридної війни.

Про це в інтерв'ю "Голосу України" нагадав заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, колишній командувач ООС, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Не треба забувати, що проти України ведеться гібридна війна, де є видимий озброєний фронт і менш помітний, але не менш важливий. Цей другий фронт має інформаційну, економічну, політичну, культурологічну та інші складові. І якщо ми хочемо досягти миру, кожній із них повинні забезпечувати ефективну протидію", – впевнений захисник України.

Інформаційна війна geopolitica.ru

Наєв наголосив, що в цій війні Україні абсолютно нічого приховувати, за винятком суто військових моментів, які не можна розголошувати для безпеки операції та успіху України у протидії ворогу.

"А в іншому ми повинні бути відкритими і щирими у намірах і діях. У сучасних війнах стріляють не тільки гармати, але й інформація", – нагадав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти клубу "Валдай", який регулярно відвідує президент Росії Володимир Путін, обговорили стратегію воєн майбутнього, яка дуже схожа на нинішню гібридну війну проти України.

Окупанти запропонували поєднувати кібернетичний вплив на супротивника з розкладанням його морального духу суперництва. Як позитивний приклад вони навели дії Російської православної церкви за кордоном.

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