Головна Новини
24 вересня • оновлено в 12:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Стріляють не тільки гармати": Наєв нагадав Україні про головну зброю проти Росії

1.6т Читати матеріал російською

Борючись проти російської агресії, Україна, крім збройного протистояння, має бути не менш активною і на інформаційному фронті. Адже це невід'ємна частина гібридної війни.

Про це в інтерв'ю "Голосу України" нагадав заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, колишній командувач ООС, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Не треба забувати, що проти України ведеться гібридна війна, де є видимий озброєний фронт і менш помітний, але не менш важливий. Цей другий фронт має інформаційну, економічну, політичну, культурологічну та інші складові. І якщо ми хочемо досягти миру, кожній із них повинні забезпечувати ефективну протидію", – впевнений захисник України.

Новини
За добу? Наєв озвучив план силового звільнення Донбасу від Росії

Інформаційна війна

Інформаційна війна

geopolitica.ru

Наєв наголосив, що в цій війні Україні абсолютно нічого приховувати, за винятком суто військових моментів, які не можна розголошувати для безпеки операції та успіху України у протидії ворогу.

"А в іншому ми повинні бути відкритими і щирими у намірах і діях. У сучасних війнах стріляють не тільки гармати, але й інформація", – нагадав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти клубу "Валдай", який регулярно відвідує президент Росії Володимир Путін, обговорили стратегію воєн майбутнього, яка дуже схожа на нинішню гібридну війну проти України.

Окупанти запропонували поєднувати кібернетичний вплив на супротивника з розкладанням його морального духу суперництва. Як позитивний приклад вони навели дії Російської православної церкви за кордоном.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт інформаційні атаки
Особа
Сергій Наєв
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
82
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Одной из главных ошибок адептов майдана можно считать их неумение проигрывать, что также является проявлением внутреннего бессилия. Нашим скакунам присущ комплекс личной непогрешимости, который их постоянно подводит - неумение общаться они прикрывают злобными оскорблениями, неспособность думать они заглушают выкриками патриотических мантр, отсутствие совести они заменяют "революционной", чисто большевистской целесообразностью. И так они делают постоянно, обрекая себя на новые поражения.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Serov Oleg
Serov Oleg
врожденная тупость свидо-майданутой скотобазы не дает ей ни малейшего шанса в информ. борьбе с умными,образованными россиянами и другими народами,включая адекватных украинцев...обоз-яркий тому пример...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Макарский Александр
Макарский Александр
А мне кажется,главные украинские вундервафли против России, це свидомость,вышиванка,гидность и томос. Ну и боевая кастрюля,куда же без неё..
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel