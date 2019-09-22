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22 вересня • оновлено в 09:00
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/ Розслідування

Стріляють із ранку до ночі: терористи розв'язали нові бої на Донбасі

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У суботу, 21 вересня, окупаційні війська 13 раз порушили режим вогню, обстрілявши українські позиції в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Терористи використовували заборонені Мінськими угодами озброєння: артилерійські системи калібру 122 мм і міномети калібру 82 мм.

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На Донбасі з новою силою розгорілися бої

На Донбасі з новою силою розгорілися бої

replyua.net

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • чотири рази неподалік Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • поблизу Новотроїцького, а також Богданівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік від Південного – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • поблизу Новозванівки – з ручного протитанкового гранатомета;

  • неподалік від Майорська – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу Новолуганського, а також Луганського – з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Із початку поточної доби, 22 вересня, збройні формування РФ і її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню – в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції ОС неподалік Миколаївки зі стрілецької зброї.

Втрат у української сторони немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня на Донбасі були поранені 4 українських військовослужбовці.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Подождите! Только вчера стоял вселенский визг о том, как элитное подразделение землекопов ВСУ пошло в атаку и вырыло окоп в серой зоне. А теперь сопли и вопли, что это ЛДНР "развязали новые бои". То есть вчерашняя "атака" хероев-землекопов это не развязывание боёв, это так... гуманитарная акция?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Предчувствуя свою неминуемую гибель и придерживаясь принципа:" ЧЕМ ХУЖЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НАС ", - адепты майдана упорно продолжает эскалацию гражданской войны в Донбассе.
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70rus xxx
70rus xxx
Так на сколько,гутарите,ВСУ продвинулось,что все так радовались?
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