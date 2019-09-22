Стріляють із ранку до ночі: терористи розв'язали нові бої на Донбасі

У суботу, 21 вересня, окупаційні війська 13 раз порушили режим вогню, обстрілявши українські позиції в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Терористи використовували заборонені Мінськими угодами озброєння: артилерійські системи калібру 122 мм і міномети калібру 82 мм.
На Донбасі з новою силою розгорілися бої
replyua.net
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
чотири рази неподалік Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
двічі неподалік Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
поблизу Новотроїцького, а також Богданівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік від Південного – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
поблизу Новозванівки – з ручного протитанкового гранатомета;
неподалік від Майорська – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
поблизу Новолуганського, а також Луганського – з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Із початку поточної доби, 22 вересня, збройні формування РФ і її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню – в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції ОС неподалік Миколаївки зі стрілецької зброї.
Втрат у української сторони немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня на Донбасі були поранені 4 українських військовослужбовці.
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