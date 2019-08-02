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Стріляв впритул: у Криму з мисливської рушниці вбили кримського татарина. Перші фото

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У п’ятницю, 2 серпня, у окупованому кримському селі Тімірязєве (Джанкойський район) був вбитий племінник делегата Курултаю кримськотатарського народу Рустема Еннанова Ельмар Куртсеїтов.

Подробиці "Крим.Реалії" розповів кримськотатарський активіст Заїр Смедля, який прибув на місце події (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, вбивство трапилося на очах у неповнолітньої доньки Куртсеітова. У загиблого впритул двічі з мисливської рушниці вистрілив його сусід. Після злочину він підпалив свій сарай, гараж разом із автомобілем та будинок, де покінчив життя самогубством.

Місце злочину

Місце злочину

Крим.Реалії/Заїр Смедля

"Це о 5:00 – 6:00 ранку було. Він вийшов. Одразу вистрілив два рази. Один раз вистрілив у ліве око. Швидше за все, він уже від одного пострілу загинув. Другий – вже в груди", – розповів Смедля.

За його словами, ймовірний вбивця жив один і в нього були психічні розлади. Незважаючи на це, за словами активіста, підконтрольні Кремлю правоохоронні органи не вилучили в нього зареєстровану зброю.

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"Людина взагалі психічно нездорова була. Стійке відчуття заздрості було...Весь будинок у нього обкладений камерами відеоспостереження", – додав Смедля.

Він зазначив, що сусід загиблого неодноразово викликав поліцію, а правоохоронці з’ясовували, що його слова – вигадки.

"Поліція вже ставилася до нього як до психічно хворої людини. Проте, зброю у нього не вилучили. Щоб вилучити зброю, треба було б направити на психологічну експертизу. Цього не зробили", – прокоментував Смедля.

На місці злочину працювали співробітники так званого Слідкому Росії і поліції Криму.

Похорон Ельмара Куртсеїтова відбудуться в суботу, 3 серпня.

Офіційної інформації про те, що сталося, на сайтах відповідних відомств анексованого Криму наразі немає.

Місце злочину

Місце злочину

Крим.Реалії/Заїр Смедля

Ельмар Куртсеїтов

Ельмар Куртсеїтов

Крим.Реалії/Заїр Смедля

Місце злочину

Місце злочину

Крим.Реалії/Заїр Смедля

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму по-звірячому вбили кримського татарина Фахрі Мустафаєва. Тіло чоловіка намагалися заховати, закопавши в селі Ароматне Бахчисарайського району.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим вбивство
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