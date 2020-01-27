Стріляв по мирним і військовим: СБУ затримала гранатометчика "ДНР". Відео

Співробітники Служби безпеки України затримали терориста " ДНР ", який протягом двох років обстрілював позиції українських військових.
З початком збройної агресії Росії на Донбасі житель Горлівки приєднався до проросійських террорістам і входив у так званий "1 армійський корпус ДНР". Про це повідомили на сайті Служби безпеки України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Встановлено, що він брав активну участь в боях поблизу Горлівки в напрямку Торецького і вів обстріл з позицій "Шанхай" і "6\7".
СБУ затримала гранатометчика "ДНР"
Скріншот з відео
У 2016 році терорист був комісований після поранення в голову, а в 2019 прибув до Маріуполя для пошуку роботи, де його і затримали правоохоронці.
В рамках відкритого кримінального провадження затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Обвинувальний акт щодо нього передали в Слов'янський міськрайонний суд Донецької області.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Києві правоохоронці затримали терориста "ДНР", який напередодні стріляв в поліцейських і поранив 25-річного дільничного офіцера.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".