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27 січня • оновлено в 19:47
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Стріляв по мирним і військовим: СБУ затримала гранатометчика "ДНР". Відео

1.8т
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Співробітники Служби безпеки України затримали терориста " ДНР ", який протягом двох років обстрілював позиції українських військових.

З початком збройної агресії Росії на Донбасі житель Горлівки приєднався до проросійських террорістам і входив у так званий "1 армійський корпус ДНР". Про це повідомили на сайті Служби безпеки України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Встановлено, що він брав активну участь в боях поблизу Горлівки в напрямку Торецького і вів обстріл з позицій "Шанхай" і "6\7".

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СБУ затримала гранатометчика "ДНР"

СБУ затримала гранатометчика "ДНР"

Скріншот з відео

У 2016 році терорист був комісований після поранення в голову, а в 2019 прибув до Маріуполя для пошуку роботи, де його і затримали правоохоронці.

В рамках відкритого кримінального провадження затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Обвинувальний акт щодо нього передали в Слов'янський міськрайонний суд Донецької області.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Києві правоохоронці затримали терориста "ДНР", який напередодні стріляв в поліцейських і поранив 25-річного дільничного офіцера.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Російсько-український конфлікт
Теги
Служба безпеки України терористи "ДНР"
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А снайпера там рядом небыло , а то кастрюли чубажо-пые ,дюжа всё наигранно
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сначало воюют...убивают мирных жителей Украины, а потом едут в Украину работать. А почему не на Расию?!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
В голову ему таки сильно попало! Или это рюзге мир так его моСк искривил?
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