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23 лютого • оновлено в 21:44
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Стріляв Кожара? OBOZREVATEL дізнався нові подробиці вбивства Старицького

12.3т
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Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара може бути причетним до вбивства у власному будинку медіаменеджера Сергія Старицького.

Такі подробиці OBOZREVATEL дізнався від джерела, яке розповіло про кілька ознак, що вказували на те, що це було не самогубство.

За його словами, труп лежав на кухні з пістолетом в долоні, а куля увійшла під око. Більш того, первинна експертиза показала сумнівність версії про самогубство.

Сергій Старицький

Сергій Старицький

Зокрема, джерело стверджує, що на обличчі жертви немає характерних для самостійного пострілу в упор слідів, серед яких: обпалена шкіра, порохові гази, відбиток зрізу стовбура (штанцмарка).

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Більш того, пістолет було затиснуто в руці Старицького, хоча через падіння з висоти людського зросту він мав випасти. За словами інформатора, Кожара, в якого в крові було зафіксовано 2:25 проміле алкоголю, нібито міг навмисно або ненавмисно застрелити медіаменеджера, а потім злякатися і спотворити картину злочину, вклавши пістолет жертві у руку.

будинок Кожари

будинок Кожари

"Інформатор"

Уточнюється, що є свідчення про п'яні витівки з боку ексміністра закордонних справ, які він здійснював раніше: стрілянина у повітря, у дворі, з вікна.

На думку джерела, через перераховані вище фактори Кожарі нібито можуть вручити підозру. Він також уточнив, що в разі визнання у вбивстві з необережності, йому загрожувало б від 3 до 5 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Смерть у будинку Кожари
Місце
Україна
Теги
самогубство вбивство розслідування
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Рыбкин Владислав
Рыбкин Владислав
Мелкое хулиганство:)15 суток общественных работ и на поруки Рябошапке:)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что за бред?если он был пьян то это отягчающее мешок обстоятельство и это не может быть тогда убийство по неосторожности!!!
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