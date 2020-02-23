Стріляв Кожара? OBOZREVATEL дізнався нові подробиці вбивства Старицького

Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара може бути причетним до вбивства у власному будинку медіаменеджера Сергія Старицького.

Такі подробиці OBOZREVATEL дізнався від джерела, яке розповіло про кілька ознак, що вказували на те, що це було не самогубство.

За його словами, труп лежав на кухні з пістолетом в долоні, а куля увійшла під око. Більш того, первинна експертиза показала сумнівність версії про самогубство.

Сергій Старицький

Зокрема, джерело стверджує, що на обличчі жертви немає характерних для самостійного пострілу в упор слідів, серед яких: обпалена шкіра, порохові гази, відбиток зрізу стовбура (штанцмарка).

Більш того, пістолет було затиснуто в руці Старицького, хоча через падіння з висоти людського зросту він мав випасти. За словами інформатора, Кожара, в якого в крові було зафіксовано 2:25 проміле алкоголю, нібито міг навмисно або ненавмисно застрелити медіаменеджера, а потім злякатися і спотворити картину злочину, вклавши пістолет жертві у руку.

будинок Кожари "Інформатор"

Уточнюється, що є свідчення про п'яні витівки з боку ексміністра закордонних справ, які він здійснював раніше: стрілянина у повітря, у дворі, з вікна.

На думку джерела, через перераховані вище фактори Кожарі нібито можуть вручити підозру. Він також уточнив, що в разі визнання у вбивстві з необережності, йому загрожувало б від 3 до 5 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 лютого в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, розташованому в селі Чайки Київської області, виявили труп з вогнепальним пораненням.

Загиблим виявився Сергій Старицький. З'ясувалося, що Кожара і його гість під час НП перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Стрілянина трапилася під час застілля. Одна з його учасниць Марина К. повідомила, що компанія випивала з 15:00.

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