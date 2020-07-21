Стріляв і кинув гранату: з'явилися подробиці теракту з автобусом у Луцьку

Терорист Максим Плохой, який захопив автобус із заручниками в Луцьку, двічі стріляв у бік правоохоронців і викинув із вікна гранату Ф-1.

Вона не вибухнула – чека була на місці, повідомили на сторінці Департаменту карного розшуку в Telegram. Про постраждалих інформації немає.

У пресслужбі Служби безпеки України уточнили, що в рейсовому автобусі "Берестечко-Красилівка" перебувають близько 10 осіб, а не 20, як повідомлялося раніше.

Також терорист заявив, що на території міста є ще одна вибухівка. Її нібито закладено в іншому місці і, можливо, приведено в дію дистанційно.

Терорист у Луцьку стріляв і кинув гранату Скриншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що в мережі з'явилися вимоги Плохого. Чоловік погрожував підірвати автобус, якщо вони не будуть виконані.