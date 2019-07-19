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Стріляти у відповідь – можна: Безсмертний уточнив правила "хлібного" перемир'я для ЗСУ

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Незважаючи на заборону вогню під час "хлібного" перемир'я на Донбасі, українським захисникам дозволено стріляти у відповідь в разі порушення режиму тиші з боку окупантів.

Про це написав представник України у Тристоронній контактній групі у Мінську Роман Безсмертний на своїй сторінці у Facebook.

"Не плутайте "припинення будь-якого вогню" із "вогнем". Нічого дорожчого за життя людини немає! І якщо ворог порушить режим тиші, він отримає адекватну відповідь. З аналогічної зброї! Або всі мовчать з усіх боків, і настає тиша, або в разі порушення тиші відкривається вогонь", – роз'яснив він.

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Воїн ООС

Воїн ООС

Facebook "Повернись живим"

Разом з цим, як повідомляється на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, військовослужбовці кількох механізованих бригад повідомили, що знають про настання так званого хлібного перемир'я, а ось про покарання в разі відкриття вогню не у відповідь, а першими, нічого не чули.

"У нас поки немає змін. Будуть стріляти – будемо стріляти у відповідь", – сказали захисники України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 00:01 неділі, 21 липня, на Донбасі має розпочатися "хлібне" перемир'я. Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню. За словами Безсмертного, існує ймовірність того, що режим тиші збережеться назавжди.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Роман Безсмертний
Місце
Україна
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Ну хорошо, что можно стрелять. А ты мы уж всерьез поверили в вечное перемирие))) Готовим гробики
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Питон Каа
Питон Каа
Если ты меня не любишь, то я тоже - нет. Если ты меня застрелишь, то и я - в ответ.
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